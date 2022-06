No compartir no es odiar Pedro García Lectores

martes, 14 de junio de 2022, 08:46 h (CET) No necesariamente, ni mucho menos, significa odiar a nadie manifestar públicamente que no se comparten sus ideas ni sus argumentos. Acusarles de odio acaba resultando un chantaje intelectual. Como, a sensu contrario, el de la mayoría de quienes invocan su conciencia contra la aplicación de leyes civiles que consideran injustas.

Si hay algo difícil de tipificar jurídicamente son los delitos de odio y la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional español ha sido favorable a ésta en algún caso, como defensa de derechos o libertades reconocidos en la carta magna vigente, más allá del único artículo que la menciona, referido al servicio militar (dejó de ser obligatorio en tiempos de Aznar). Es muy distinta de la cláusula de conciencia, con un carácter técnico preciso en el derecho de la información.

Pero si uno lee el larguísimo y, por tanto, impreciso artículo 510 del código penal español, no se acaba de entender cómo y a quién se podrá aplicar: tal vez sólo se propone disuadir al ciudadano de opinar, por lo que pueda ocurrirle si cae en manos de un fiscal comprometido... Espero que se pueda decir que los redactores –sin nada que ver con un grupo social- son técnica y lingüísticamente muy deficientes. Algo habrá cuando la Fiscalía general del Estado tuvo que enviar una circular con más de cuarenta páginas del BOE sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en ese artículo.

