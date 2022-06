Necesidad de mejorar la educación JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de junio de 2022, 08:40 h (CET) Para solucionar muchos problemas de España es necesario mejorar la educación. Si queremos subir los salarios, necesitamos más productividad y para eso es necesario que los jóvenes tengan más y mejor educación. Si queremos que la vida social y política española no sea un yermo, necesitamos más educación.

Si las nuevas generaciones no tienen capacidad crítica, si no se plantean una hipótesis sobre su vida y el mundo a partir de su propia experiencia, serán más manipulables por el poder económico y político. Por todo ello tenemos una gran necesidad de mejorar la educación.



