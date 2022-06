El maravilloso estado laico y el fuego eterno Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

martes, 14 de junio de 2022, 08:38 h (CET) Muerte, juicio, infierno y gloria, esto es lo que se conoce en la Iglesia Católica como los Novísimos. Hay que hablar claro. Sería un absurdo inadmisible que al fin de la vida terrena todos los seres humanos tendrían el mismo destino; unos han vivido en la opulencia, otros en la miseria, unos enfermos, otros sanos, unos haciendo el bien y otros haciendo el mal. Podríamos alargar los ejemplos pero estos valen como muestra.

Como lo dice el mismo título, laico significa sin Dios y, a propósito ¿Vds. Han oído alguna vez de la boca de un político que nombre a Dios? La cosa esta clara, si Dios no existe, tampoco existe el pecado, ni el infierno y por supuesto el cielo, es decir, la felicidad y vida eterna. Por tanto “ancha es Castilla” comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Dios en el Juicio Final, “Venid benditos” “marchad malditos al fuego eterno” Y esta existencia de Dios, no admite negaciones, sería una insensatez, pues si a Dios no lo vemos, sabemos que existe por sus obras.

No podemos callar, estamos ofreciendo la Verdad, la cual nos trae la paz, la ilusión, la alegría, la esperanza, etc. Y esto solo nos lo puede dar Cristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, si lo rechazamos, nos estamos jugando nuestro destino eterno, por que todos tenemos que morir y la prueba de que existe una vida eterna, queda demostrada por nuestra actitud, nadie se quiere morir, todos quieren segur viviendo, y esa vida que pretendemos alargar, es la prueba evidente de que existe el cielo, porque Dios nos creo por Amor para la Vida Eterna.

¿Favorece el estado laico esa ansiedad de vida y felicidad de la persona humana? Ante el rotundo fracaso que todos estamos viendo y padeciendo ¿No habrá llegado ya el momento de volver a poner a Dios en primer lugar y cumplir sus Mandamientos.

