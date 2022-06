La expansión del universo, seguramente desconcertó a muchos científicos y filósofos: El universo está en constante dilatación. Eso sólo es debido a la creación. La física no tiene ya nada que decir sobre esto. Al menos deben admitirlo los físicos y quedarse al margen para que intervengan los expertos desde la filosofía y la teología. Los griegos no tenían ningún argumento para pensar en un principio, pero la Biblia empieza con ese dato, “en el principio creo Dios el cielo y la tierra”. Y dado que no parece admisible pensar en la eternidad del universo, es más fácil y lógico pensar en la eternidad de Dios.







Aunque el proyecto no lo veamos, su resultado salta a la vista: ahí están los seres vivos, con toda su abrumadora complejidad. Además, que algo escape a la investigación científica no significa que no exista. Sócrates reconoce que “si no tuviera huesos ni músculos no podría moverme, pero decir que ellos son la causa de mis acciones me parece una necedad”. Esta es la cuestión, bastante elemental, y que está en los razonamientos de personas normales, científicos, creyentes, excepto en esos personajes atrapados por las ideologías.





Y por si tuviera que convencerme, el autor de “Orígenes” explica: “Los elementos químicos no explican por completo al ser vivo, como las piedras no explican el arco y sus dovelas. Si mañana un terremoto echara abajo el acueducto de Segovia, el montón de escombros estaría formado por los mismos sillares que vemos hoy airosamente levantados. Pero solo serían piedras, no acueducto. ¿Qué se añade a la piedra para que se sostenga en el arco? es preciso afirmar que se añade un orden particular”. O sea ¿quién ha puesto el orden?