Las ventajas del nuevo máster de formación fotovoltaica de MPV Solar Reference

martes, 14 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se espera que en 2022 la energía fotovoltaica represente más de la mitad del crecimiento de energía renovable en el mundo.

Este desarrollo tiene previsto que la industria de la energía solar se convierta en una importante y sostenible fuente de trabajo.

No obstante, es necesario saber del tema para desempeñar una labor en dicho sector. Es por ello que muchos interesados acuden a los servicios de MPV Solar Reference. Esta escuela onlineofrece un nuevo máster formación fotovoltaica, tanto para profesionales como para principiantes.

¿En qué consiste el nuevo máster de formación en fotovoltaica? Denominado oficialmente Máster FULL360º en Fotovoltaica, el curso consiste en una serie de clases online 100 % audiovisuales que abordan todo lo relacionado con la fabricación, el montaje y el mantenimiento de las placas fotovoltaicas. Cada sesión tiene una duración de 15 minutos y pueden desbloquearse hasta 4 por día.

La formación está diseñada para múltiples perfiles. Los alumnos más comunes son ingenieros, instaladores, físicos, administradores de sociedades y hasta profesores. Sin embargo, el curso abre sus puertas a cualquier persona que quiera emprender un negocio en fotovoltaica y para quienes deseen profundizar en la técnica y en el comercio de la industria.

El plan de estudio se encarga de explicar cómo funciona el sector fotovoltaico a partir de una visión completa, de 360 grados. Las partes teóricas incluyen clases sobre geometría y radiación solar, cálculos y diseño de sistemas fotovoltaicos. Los últimos módulos se enfocan más en la parte práctica, especialmente en dirección y montaje de proyectos, introducción y mantenimiento de software para diseños y ventas en el sector.

¿Por qué es útil el programa de formación en fotovoltaica? El curso de MPV Solar Reference no está diseñado para ser totalmente teórico ni para aprobar exámenes, sino para que los estudiantes puedan formar parte del sector fotovoltaico, aunque no dispongan de conocimientos previos.

Además, el programa incluye talleres de empleabilidad para conocer las mejores ofertas laborales. La comunidad de alumnos MPV permite hacer preguntas, debates y networking con los más de 300 usuarios inscritos.

Por otro lado, el nuevo máster de formación en fotovoltaica resulta conveniente porque se adapta a los diferentes estilos de vida de los estudiantes. Si se sigue el ritmo del programa, se puede terminar en 5 meses. Sin embargo, la plataforma ofrece una suscripción de 1 año para aquellos que deben compaginar el curso con el mundo laboral y otras actividades.

Al finalizar el curso, los estudiantes reciben un certificado oficial con seguridad blockchain. Este nuevo máster tiene contenido actualizado e impartido por expertos y colaboradores activos en las principales empresas del sector.

En definitiva, se trata de una inversión con diversos beneficios que afina la calidad de los futuros profesionales de la energía solar.



