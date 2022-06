Gestionar las finanzas de forma efectiva con la Agenda Financiera de los autores de El Método RICO Emprendedores de Hoy

Mantener buenos hábitos financieros, los cuales requieren de estudio y de planificación, es fundamental para tener una vida financiera estable.

Por ese motivo, es esencial que la persona conozca e identifique con el mayor detalle, la forma en la que debe comportarse respecto al capital.

Para ayudar en este proceso, los hermanos Richard y Diego Gracia, profesionales especializados en planificación financiera, inversiones, educación financiera y bolsa de valores, han creado la Agenda Financiera, basada en su libro El Método RICO, éxito en ventas en el mundo de las finanzas personales e inversión. Esta ayudará a desarrollar de manera efectiva los hábitos necesarios para una vida financiera saludable.

Una guía para ahorrar dinero y controlar mejor los gastos Tras el éxito en ventas del libro El Método RICO de los hermanos Gracia, han decidido lanzar al mercado su Agenda Financiera, basada totalmente en los principios del libro. El producto es el resultado de combinar toda la información, experiencia, metodologías, técnicas y rutinas que a lo largo de los años han traído éxito a la carrera de estos expertos. El objetivo de la Agenda Financiera es ayudar a las personas en su día a día, haciendo más fácil la implementación de hábitos que promuevan el alcance de sus metas financieras.

Su enfoque se centra fundamentalmente en tres áreas, que son la productividad, el bienestar y por supuesto las finanzas. Tres elementos indispensables no solo para un futuro económico estable, sino también para una buena calidad de vida. El usuario solamente deberá aportar un único elemento, uno que será crucial para que todo lo demás funcione y se logren resultados: su compromiso. Por eso, deberá ser responsable en la realización de todos los ejercicios diarios que se encuentran en la agenda.

¿Qué incluye la Agenda Financiera? Concretamente, la agenda incluye por cada día, rutinas de mañana y de noche, objetivo principal del día, planificador de tareas por horas, balance y reflexión del día y algunos otros elementos. Además de eso, cuenta con retos mensuales de nutrición y ejercicio, hojas de control de gastos para la contabilidad diaria, presupuesto y plan de ahorro mensual, balance de situación financiera inicial y final por mes, planificación de objetivos anuales, calendario anual, y mucho más. Por último, se incluye una fórmula de ahorro optimizada, que se basa en el Kakebo, un reconocido método de ahorro japonés.

En conclusión, la Agenda Financiera busca fortalecer las finanzas y la calidad de vida de las personas que la adquieran. Allí no solo encontrarán todo lo anteriormente mencionado, sino también instructivas píldoras con conceptos sobre finanzas, educación financiera, desarrollo de hábitos, productividad personal, etc. Todo para alcanzar, de manera planificada, una economía fuerte. La agenda ya está disponible para la venta a través de Amazon, pero el enlace directo se puede encontrar fácilmente a través de la página web de El Método RICO.



