¿Cómo influye la alimentación en la salud de los perros?

lunes, 13 de junio de 2022, 17:34 h (CET)

Los perros son un miembro más de la familia, por ello, deben ser cuidados con todo el amor que necesitan para ser felices. Un elemento esencial a tener en cuenta es que necesitan mantener una alimentación adecuada, puesto que esta juega un papel fundamental en su desarrollo y calidad de vida.

Lo más recomendable es que no consuman comida casera, porque les puede ocasionar algunos problemas de salud. Lo ideal es buscar un pienso de calidad para perros, que se puede adquirir en tiendas como Lenda. Esta cuenta con una amplia variedad de recetas naturales para todas las razas.

La importancia de un pienso de calidad en la alimentación de los perros Un perro bien alimentado goza de mejor salud. Para que esta sea correcta, una buena opción es recurrir a un alimento de calidad para perros. Esta debería ser su comida principal a lo largo de su vida.

Cuando un perro come un pienso saludable, que incluye todos los nutrientes necesarios, tiene un pelaje bien cuidado y mucha vitalidad y energía. Por el contrario, si se le da comida hecha en casa, sin control y conocimiento, a la larga pueden aparecer problemas graves en su salud. Los más frecuentes son obesidad, desnutrición, alergias, enfermedades del corazón, problemas de estómago (sobre todo diarrea y vómito) y mal funcionamiento del hígado y de los riñones.

A la hora de comprar un alimento para perros hay que tener cuidado, ya que en el mercado también hay muchos productos procesados con conservantes y colorantes químicos que no benefician a los animales. Lo mejor es recurrir a los piensos naturales. Además, es vital elegir uno acorde a las necesidades de los perros, es decir, teniendo en cuenta su edad, raza, tamaño, estado físico o salud, entre otros factores.

Dónde adquirir piensos naturales para perros Hoy en día, hay diferentes marcas que comercializan piensos con fórmulas naturales que contribuyen a la salud de los perros. Uno de ellas es Lenda, marca española que dispone de una gran variedad de recetas para todas las necesidades.

Su gama de productos es amplia. Para cachorros de razas pequeñas y medianas, ofrecen Lenda Puppy, una comida que contiene MSM y condroprotectores. Asimismo, disponen de Lenda Puppy Maxi, que incorpora colágeno a su fórmula, lo cual la hace ideal para perros grandes y gigantes. También tienen productos aptos para perros de todos los tamaños, como Lenda de Pollo, Lenda Cordero y Lenda Salmón. Además, disponen de Lenda Light, baja en grasa y elaborada para mantener y controlar el peso, incluso ayudando a reducirlo en aquellos perros con sobrepeso.

Darles a los perros una alimentación equilibrada no es suficiente para mantenerlos en forma. Su dieta debe combinarse con actividad física y muchos cuidados y cariño. Los productos de alimentación de Lenda se pueden adquirir en numerosos puntos de venta físicos de todo el país o desde su página web.



