Reynaers Aluminium Spain nombra Managing Director a Jose M. Delicado

lunes, 13 de junio de 2022, 17:06 h (CET) El nuevo Managing Director de Reynaers dará proyección y ampliará el reconocimiento en España de la compañía líder en soluciones de aluminio para el sector de la construcción. Jose M. Delicado posee una sólida formación y trayectoria en el ámbito industrial y de gestión empresarial tanto nacional como internacional, que le da una visión holística del mercado en el que opera Reynaers La compañía líder en soluciones de aluminio Reynaers Aluminium refuerza su estrategia en España con la incorporación de Jose M. Delicado como nuevo Managing Director. Con una contrastada visión técnica y directiva, Delicado se incorpora a Reynaers para dar una nueva proyección a la compañía en España. La implantación de un nuevo plan estratégico y la ampliación del reconocimiento de la firma como un partner que aporta valor desde la definición del proyecto hasta su ejecución, así como a la red de talleres fabricantes, es otro de los objetivos de este nombramiento.

La proactividad es clave dentro una compañía que emplea a más de 2400 trabajadores en más de 40 países y exporta a más de 70 países en los 5 continentes. En su proceso de selección de nuevo talento, Reynaers Aluminium no busca managers sino entrepreneurs que gestionen el negocio como suyo y ayuden a la compañía a mejorar día a día, tal y como indica su lema: "Together for better". Una visión de progreso compartida por su nuevo Managing Director, quien destaca la coherencia del proyecto con sus valores y visión, tanto estratégica como profesional: “coincido plenamente con el estilo de gestión, que infunde sin duda mucha confianza a los equipos en el desarrollo del negocio”.

El experto en soluciones de aluminio Reynaers confía así el plan estratégico de su delegación española a Delicado, quien persigue fomentar el crecimiento de ventas tanto en el canal tradicional como en el desarrollo de proyectos innovadores que incorporen el compromiso social y medioambiental del grupo corporativo. La transformación de Reynaers Aluminium Spain de competidor fuerte a líder de mercado es otro de los objetivos de Jose M. Delicado tras asumir el cargo de Managing Director.

Profunda visión industrial y directiva

Con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión empresarial B2B, Jose M. Delicado aúna la sólida visión técnica con la estratégica. Inició su trayectoria profesional como ingeniero para el sector automovilístico, para pasar posteriormente a asumir la responsabilidad directiva en reconocidas firmas de la industria del sector de materiales de construcción en mercados como India, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda. Jose M. Delicado es licenciado en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en Business Administration por ESADE.

Tras el nombramiento, Delicado ha reconocido la proyección y los valores de la compañía a la que acaba de unirse. “Acepto el reto porque Reynaers Aluminum es un líder europeo en el diseño y comercialización de sistemas innovadores en aluminio para la arquitectura y construcción. También por el leadership del equipo directivo, la estabilidad, visión y compromiso de la familia accionista de la compañía”, finaliza Delicado.

Sobre Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium es un especialista europeo líder en el desarrollo y la comercialización de soluciones de aluminio innovadoras y sostenibles para ventanas, puertas, muros cortina, correderas, protecciones solares y verandas. El objetivo de la compañía es la eficiencia energética y la voluntad por la responsabilidad medioambiental.

Además de una amplia gama de soluciones estándar, también desarrolla soluciones a medida para todos los sectores del mercado, desde proyectos residenciales a comerciales e industriales. Nuestros sistemas de alta calidad cumplen las demandas más exigentes en términos de comodidad, seguridad, diseño arquitectónico y eficiencia energética.

Reynaers Aluminum se fundó en 1965 y forma parte del Grupo Reynaers, que actualmente emplea a más de 2400 trabajadores en más de 40 países de todo el mundo y exporta a más de 70 países en los 5 continentes. La compañía, con sede en Duffel, Bélgica, alcanzó una facturación anual superior a los 550 millones de euros en 2020.

Más información: www.reynaers.es

