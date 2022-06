Actiu inaugura su nuevo showroom en el centro de París Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 17:18 h (CET) El espacio ocupa un edificio de 1880 en el Boulevard Bourdon, junto al Sena, en el barrio de la arquitectura y el diseño. En torno a 450 metros cuadrados recrean escenarios reales propios de entornos hospitality y también el know-how de Actiu en el diseño de espacios de trabajo eficientes y flexibles Actiu, especialista en el diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha inaugurado su nuevo showroom de París (11 Boulevard Bourdon), en un edificio histórico de 1880, junto al Sena y la Plaza de la Bastilla.

El nuevo showroom, cuyo interiorismo es fruto de la colaboración entre Actiu y Cosín Estudio, se sitúa en la ruta de los arquitectos y diseñadores de la ciudad y propone un nuevo concepto del espacio inspirado en las nuevas formas de trabajo y pensado para crear entornos ágiles, confortables y seguros.

El showroom de Actiu en París se concibe como punto de encuentro para profesionales y empresas, con las propuestas de la marca para cualquier proyecto. 450 metros cuadrados recrean escenarios reales propios de entornos hospitality y también el know-how de Actiu en el diseño de espacios de trabajo eficientes y flexibles como los que promueve Cool Working by Actiu.

El showroom se distribuye en dos plantas de 237 y 167 metros cuadrados, respectivamente, y cuenta con una fachada acristalada de cinco metros y con un lucernario central, entre otras estancias.

La planta baja da acceso directamente a la Red Box, considerado el corazón del espacio, que transmite los valores corporativos de Actiu. A continuación, se ha diseñado un espacio común coworking para promover la socialización y la creatividad. También se ha definido un espacio para la hora del café y áreas de trabajo individual para el equipo de la marca en la capital francesa.

La planta superior es reconfigurable gracias a soluciones ágiles de mobiliario y está pensada para la colaboración y la formación. Una Black Box permite mostrar la silla Karbon, en un entorno delicado y de diseño.

El fundador de la compañía, Vicent Berbegal, ha asistido a la inauguración acompañado de sus hijos, segunda generación de la dirección de Actiu, una marca con más de 50 años de historia.

“Este showroom se ha concebido como un espacio lleno de frescura, luz, color y emoción y muy mediterráneo en el centro de París. Tiene una ubicación inmejorable. Todo el entorno está cuidado al detalle, desde el espacio a las zonas de paso. El diseño de interiorismo ha incluido elementos singulares que aportan una personalidad muy especial. Es un espacio de encuentro y de comunicación y, gracias al lucernario central, recuerda a los antiguos talleres de moda de París”, ha señalado Soledat Berbegal, Consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu

Indicó, además: “Después de trabajar este mercado durante más de 30 años, estamos en un momento inmejorable para impulsar proyectos, contactos y colaboraciones con nuestros partners y con otros nuevos. Es un punto de atracción, con soluciones muy interesantes para arquitectos, diseñadores, interioristas y, facility managers cuyo objetivo es crear espacios para aportar bienestar a las personas y productividad a las organizaciones”.

El showroom de París está equipado con tecnologías inteligentes como Gaia by Actiu, la plataforma de IoT que permite gestionar espacios de trabajo eficientes y saludables. Gaia by Actiu ha logrado el premio a la innovación Préventica 2022 al “Confort de los espacios de trabajo” en la feria Préventica que ha tenido lugar en Nantes (Francia) del 18 al 19 de mayo.

Actiu está presente en el mercado francés desde la década de los 80 y en el año 2012 inauguró su primer showroom en la capital del Sena.

