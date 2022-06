Importancia de la digitalización en las empresas, por los expertos de Let’s Marketing Emprendedores de Hoy

La pandemia provocó el proceso de digitalización forzosa en el ámbito comercial.

En el caso de las pymes, pequeñas y medianas empresas, tener presencia en el mundo digital supone la diferencia entre sobrevivir o cerrar para siempre. Conscientes de la importancia que tiene la página web para el impulso de una marca, Let’s Marketing se ha propuesto acelerar el proceso de digitalización de las empresas, conocido como growth hacking. Esta compañía se dedica a ofrecer soluciones digitales integrales, que comprenden desde el desarrollo web, hasta el diseño y creación de contenidos.

Un recurso importante en el mercado actual: la digitalización En un mercado tan globalizado y competitivo como el actual, no basta con tener una tienda física. Para destacar y diferenciarse de la competencia, es necesario tener presencia virtual. Una página web puede elevar el prestigio de un negocio, a la vez que permite a los clientes aumentar su nivel de confianza en el producto o servicio ofrecido. Esto se traduce en el incremento de las ventas, la productividad y el valor en el mercado de cualquier empresa.

Esto se debe principalmente a que un alto porcentaje de la población mundial cuenta con acceso a internet. Ya es casi una regla que los consumidores realicen una búsqueda en Google, antes de adquirir cualquier producto o servicio. Pero, para estar indexado a este buscador, es necesario contar con una página web representable con contenido interesante y una buena calidad. Cumplir con estos requisitos genera prestigio, aumenta la visibilidad de un negocio e incrementa la posibilidad de encontrar un mayor número de clientes potenciales.

La digitalización de una empresa también ofrece la oportunidad de estar en constante contacto con los clientes. Desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, estos pueden tener acceso a los productos y servicios ofrecidos.

Algunos aspectos a considerar para tener éxito en internet Crear una página web no es lo único importante, sino que el éxito de esta radica en saber manejarla y sacarle el mayor provecho. Esta herramienta es la cara de la empresa en la web y de ella dependerá la impresión causada en el cliente. Por lo tanto, la plataforma debe contar con un diseño acorde al producto vendido.

Además, debe tener una buena usabilidad y accesibilidad. Tener un diseño responsive es algo indispensable para cualquier web, las tendencias confirman que los usuarios realizan cada vez más búsquedas con dispositivos móviles. Por esta razón, tener la web adaptada a móviles es esencial para garantizar una experiencia de uso satisfactoria.

Otro aspecto importante es la elección de fotos e imágenes que serán mostradas en el sitio web, lo cual tiene mayor relevancia de lo que parece. Los elementos visuales son lo que más atrae al cliente y pueden ser la diferencia entre comprar un producto o no. Los textos también deben ser atendidos de manera cuidadosa. No es simplemente escribir para rellenar un espacio, sino que es necesaria una estrategia de contenidos que transmita la esencia de la empresa de forma adecuada.

Let’s Marketing cuenta con los profesionales y herramientas necesarios para crear páginas web a medida, con diseño y contenido atractivos que permiten un posicionamiento en Google. Contratando sus servicios, las empresas pueden aumentar su visibilidad y rendimiento.

Tener una buena estrategia SEO y SEM Como se ha comentado, tener un diseño atractivo y una buena usabilidad son factores muy importantes para que los clientes perciban bien a la empresa, pero con eso no es suficiente. Existe mucha competencia dentro de internet, pero ¿cómo se diferencian unas páginas web de otras?. Mediante el SEO y el SEM.

Para atraer tráfico cualificado a un sitio web, se debe realizar una estrategia SEO para lograr objetivos a largo plazo y una estrategia SEM para atraer leads cualificados a corto y largo plazo. Cuando se comienza un proyecto, la mejor forma de atraer personas a tu sitio web es realizando una campaña efectiva de SEM. En Let´s Marketing, son expertos creando campañas SEM efectivas y con un retorno de la inversión asegurado. Sin embargo, con invertir en publicidad digital no es suficiente. Para ganar autoridad y tener una empresa consistente a largo plazo, se debe implementar una estrategia SEO. Haciendo esto, se logra atraer tráfico a una página web de forma orgánica, pero es un proceso a largo plazo. Dentro del SEO, existen muchas partes importantes: auditorías técnicas, keywords research, análisis de la competencia, backlinks, arquitectura de la web, mejora de WPO, SEO on-page y off-page. Estos factores y muchos más son los que diferencian la calidad y posicionamiento de una empresa en Google. En Let´s Marketing, los clientes pueden obtener una estrategia conjunta de SEO y SEM para lograr sus objetivos y hacer que su empresa crezca.



