Economía circular y digitalización son las claves para las ventanas del futuro

lunes, 13 de junio de 2022, 16:58 h (CET) El pasado 2 y 3 de Junio GEALAN celebró el Foro Internacional de Futuro, dos días de eventos con el objetivo de presentar al público las novedades, tendencias y soluciones digitales de las ventanas del futuro. Esta edición se ofreció en un formato híbrido y un total de 700 participantes siguieron la retransmisión en línea o acudieron presencialmente a Oberkotzau El primer día las ponencias se centraron en los productos y tecnología. El Dr.Constantin Greiner, asesor experto para empresas del sector, marcó el comienzo del evento ofreciendo su perspectiva a cerca de los futuros desafíos y oportunidades. Además, los asistentes pudieron descubrir de manera exclusiva el nuevo sistema GEALAN-KONTUR®, un diseño premium con opción de aluminio. Se expusieron novedades cómo GEALAN-COMFORT®, un umbral enrasado con el suelo para una construcción sin barreras y se mostraron al público tres nuevos colores de tendencia para GEALAN-acrylcolor®.

La segunda jornada del foro giró en torno a la sostenibilidad y la digitalización, dos temas muy relevantes para el futuro del sector. Charlotte Röber, Gerente de European Paper Packaging Alliance (EPPA), explicó la política europea de sostenibilidad con respecto a los perfiles de PVC, el «Green Deal». Actualmente el sector de los edificios representa el 40 % del consumo energético de Europa, pero la UE quiere alcanzar la neutralidad en carbono antes del 2050. Tal y como comentó Charlotte Röber, la manera de lograr este objetivo está en el ahorro de recursos utilizando materiales reciclados. Una cifra relevante que desveló la experta es que ya en 2019 las emisiones de CO2 se redujeron aproximadamente 726.000 toneladas gracias al uso de materiales reciclados en lugar de material nuevos.

El Director de I+D GEALAN, el Dr. Michel Sieffert, expuso cómo la empresa GEALAN ahorra no solo CO2 sino también valiosa energía mediante el uso de material reciclado, plantas de reciclaje propias, máquinas más eficaces y procesos mejorados para el transporte y la logística.

Por lo que respecta a la digitalización, se presentaron los diferentes productos y servicios de GEALAN, que además de mejorar la eficacia energética conllevan una comodidad instantánea y un clima interior saludable, como es el caso de GEALAN-CAIRE® smart, el sistema de ventilación activa cuyos sensores comprueban la calidad del aire de forma automatizada y ofrece la posibilidad de conectarlo cómodamente al hogar inteligente.

El Foro Internacional de Futuro fue una ocasión extraordinaria para percibir y analizar el sector en los diferentes mercados nacionales europeos. Así fue como la sede de GEALAN en los Países Bajos presentó su “Sistema S 9000 NL reno” optimizado para renovaciones que permite construir sobre marcos de ventanas existentes con menos manillas y de forma segura, sostenible y sencilla para renovar el sistema de ventanas a los estándares contemporáneos. La ponencia española se centró en el tema de la sostenibilidad hablando sobre cómo hacer realidad los estándares de las casas pasivas con distintos sistemas de GEALAN de forma variada y fiable.

Ivica Maurović, Gerente de GEALAN, se mostró muy satisfecho con la inauguración híbrida del evento y prometió lo siguiente: “Todos hemos visto que el formato híbrido del foro ha recibido una gran aceptación en todas partes. Esto nos anima a continuar esta serie de presentaciones, a perseguir nuevas ideas y a incorporar temas que ofrezcan un claro valor añadido a nuestros socios”.

