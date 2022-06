Life Concept continua su expansión de forma vertiginosa con el apoyo de Tormo Franquicias Consulting Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 15:06 h (CET) Una de las mayores marcas de calzado a nivel mundial no para de abrir unidades a lo largo del país La evolución constante que está teniendo el sector del calzado en el país favorece el impulso de la marca Life Concept ya que, con su experiencia, calidad y posicionamiento en el mercado, es sin ninguna duda, la opción más rentable y adecuada para montar una franquicia de calzado.

Con 50 años de experiencia, Life Concept se ha convertido en una de las marcas de calzado con mayor proyección de crecimiento. En este tiempo cuentan con más de 36.000 espacios de venta repartidos por los 5 continentes. Dada la dimensión del grupo Life Concept y su estructura corporativa, todos sus productos son de elaboración propia, confeccionados y diseñados en las fábricas de La Rioja, España y Tánger, Marruecos.

El modelo de franquicia que ha impulsado la enseña es uno de los más competitivos debido a su reducida inversión, SIN royalties, con producto de arranque en depósito para los primeros 10 franquiciados, y un amplio bagaje profesional con centro logístico en España que permitirá una distribución y reposición de nuevos modelos cada semana.

Dentro de su amplia oferta comercial el grupo líder de calzado cuenta con tres marcas diferenciadas entre sí por su etilo y público objetivo, pero con un propósito común: sostenibilidad, artesanía con diseños únicos y calidad de tejidos.

Art Company: Este concepto fue creado en 1995 para dar una imagen urbana y juvenil. Art Company ha tenido una gran acogida en América Latina y Europa, siendo número uno en ventas en países como España, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Chile, etc.

Este concepto fue creado en 1995 para dar una imagen urbana y juvenil. Art Company ha tenido una gran acogida en América Latina y Europa, siendo número uno en ventas en países como España, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Chile, etc. El naturalista: Partiendo de la base en que todos los productos que posee la marca son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, El Naturalista se centra en un concepto de producto, planeta y personas. El enfoque de la línea de calzado no es otra que dar a conocer su concienciación que va de la mano con una propuesta real de dichos valores.

Partiendo de la base en que todos los productos que posee la marca son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, El Naturalista se centra en un concepto de producto, planeta y personas. El enfoque de la línea de calzado no es otra que dar a conocer su concienciación que va de la mano con una propuesta real de dichos valores. Neosens: si se habla de arraigo y tradición, se encuentra el sello por excelencia de la marca. Con un estilo minimalista y rompedor Neosens lleva la naturaleza riojana y su artesanía con un propósito, el dar a conocer el producto de la tierra de una forma diferente. La consultora Tormo franquicias Consulting asegura que: “Con un muestrario de más de 1000 referencias por temporada, fabricas propias que permiten controlar el margen de venta y un formato internacional consolidado y conocido, Life Concept tiene una proyección de crecimiento pocas veces vista en este sector”. Con sus más de 20 años de experiencia asesorando a futuros franquiciados, Life Concept ha confiado en el equipo de Tormo Franquicias para la expansión de la marca a nivel nacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.