¿Cuáles son las ventajas de adquirir un amplificador de señal D&T Signal Booster de Domotics and Technology para los hogares y empresas?

lunes, 13 de junio de 2022, 15:53 h (CET)

La conexión a internet se ha convertido en un recurso fundamental tanto para la vida social como para el trabajo. Contar con una buena cobertura y disponer siempre de señal en los dispositivos móviles o en un ordenador portátil es una condición imprescindible para comunicarse. Una de las mejores maneras de garantizar el abastecimiento de datos es con un amplificador de señal.

En este sentido, la empresa Domotics and Technology ofrece el D&T Signal Booster, un dispositivo que es posible conseguir a un precio muy competitivo y que cuenta con la más alta tecnología.

Características del amplificador de señal de Domotics and Technology El D&T Signal Booster es un equipo de última generación que ha sido diseñado para ofrecer mayor comodidad tanto en el ámbito personal como profesional de sus usuarios. La función del aparato es fortalecer la señal de los dispositivos móviles proporcionando una comunicación permanente con mayor estabilidad y alcance.

Una de sus principales características es la compatibilidad con distintas redes como GSM/WCDMA/DCS 2G, 3G y 4G. Además, cuenta con frecuencia de operación de 900Mhz, 1800Mhz, 2100Mhz y bandas B1+B3+B8. De esta manera, es posible conseguir una mejoría en la conectividad tanto en los hogares como en las oficinas o comercios.

Este amplificador capta la señal móvil que se encuentra en el espacio radioeléctrico en el que está emplazado y la amplifica. Con que un dispositivo reciba la cobertura mínima, que generalmente se muestra en pantalla con una barra, es suficiente para que el equipo amplíe y mejore la cobertura, llevándola a un rango más estable.

El D&T Signal Booster es versátil y de fácil instalación El amplificador de señal comercializado por Domotics and Technology es sumamente compacto, ya que sus medidas son de 14 X 5,5 X 19,6 centímetros, lo que permite una gran flexibilidad de instalación, tanto en un hogar como en una oficina o una empresa.

El dispositivo incluye un amplificador Tri-Banda y es compatible tanto con ambientes interiores como con exteriores, ya que dispone de una antena de pared direccional que se adapta a distintos entornos. Además, viene con un cable de 13 metros y una fuente de alimentación con enchufe UE con adaptador macho a hembra.

Domotics and Technology ofrece 2 años de garantía para los usuarios que compren este equipo, que se puede adquirir mediante un plan de financiación accesible y sin intereses. Esta empresa es referente en el sector de la tecnología domótica en España.

Con el amplificador de señal D&T Signal Booster que ofrece Domotics and Technology es posible disfrutar de una conexión estable que permite disfrutar de todas las facilidades de internet tanto para la vida cotidiana, como para el trabajo.



