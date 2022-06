United for Ukraine y Javier Mariscal lanzan una colección NFT para recaudar criptodivisas para las personas afectadas por la guerra en Ucrania Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 15:23 h (CET)

Tras la invasión armada de Rusia en Ucrania han surgido muchas iniciativas que tienen como finalidad brindar apoyo al ejército ucraniano y a los civiles del país. La comunidad de monedas digitales también ha sido parte de este esfuerzo. Muchas organizaciones han colaborado en esta noble causa por medio de la venta de arte y bienes digitales en forma de NFT.

El artista Javier Mariscal es un ejemplo de ello, quien junto a 9 grandes ONGs españolas ha creado el proyecto United For Ukraine NFT. Mediante la venta de NFT de una nueva serie de dibujos titulada “Los horrores de la invasión rusa”, pretenden recaudar millones de euros en un metaverso solidario.

Ayudar a los afectados de Ucrania mediante la venta de NFT El pasado 1 de mayo comenzó la recaudación de fondos para ayudar a los afectados de Ucrania. Esta acción es llevada a cabo mediante un metaverso solidario diseñado por ellos. Los fondos se recaudan en criptodivisas, aunque quien lo desee puede participar a través de monedas tradicionales.

Esta novedosa acción solidaria se basa en la venta de 999 NFT de una colección con un total de 1.000 piezas. Se basan en 4 diseños originales y exclusivos relacionados con los horrores de la invasión rusa de Ucrania. Estos NFT son creados con tecnología blockchain por Colección NFT, una start-up tecnológica que también forma parte de United For Ukraine NFT.

Colección NFT pondrá a la venta los tokens en 3 lotes de 333 NFT cada uno. El primero tendrá un precio asequible para la mayoría de los bolsillos, de modo que todos los ciudadanos puedan adquirirlos. El segundo lote poseerá un precio medio; mientras que el tercero, con los últimos 333 NFT, tendrá un coste mayor. El token restante para hacer el número 1.000 será vendido por medio de una subasta.

La celebración de una Gran Gala Solidaria Además de la venta de NFT, este proyecto de ayuda a afectados de Ucrania tendrá dos eventos igualmente históricos. Ambos están coordinados por Goldenrealm, otra start-up que se ha propuesto colaborar con United For Ukraine NFT.

En primer lugar, se ha planificado la realización de una cena solidaria en el metaverso, la cual tendrá lugar el próximo 20 de junio. El objetivo de esta es celebrar la subasta del NFT número 1.000. A partir de allí, se irán anunciando una serie de sorpresas en las redes sociales, con la ayuda de influencers que han decidido sumarse a la causa.

Más adelante, en el mes de septiembre, se llevará a cabo una Gran Gala Solidaria. Se trata de una fiesta exclusiva para los holders de la colección que cerrará esta iniciativa de forma oficial.

Por primera vez en la historia, 9 ONGs se unen para realizar un proyecto como este. La totalidad del dinero recaudado será destinado a cubrir las carencias presentadas en las familias afectas.



