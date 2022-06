La producción ecológica con pienso ecológico, según Bifeedoo Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 13:38 h (CET) Para que una empresa ganadera pueda vender sus productos como ecológicos debe cumplir una serie de requisitos, no solamente de cuidado y bienestar de los animales, sino que debe tenerse en cuenta el cuidado de la alimentación, la cual se debe acoger siempre a la normativa vigente, para poder llevar así la etiqueta "eco" La producción de alimentos ecológicos está en auge, pero, ¿se sabe realmente de qué se trata la producción ecológica? En el siguiente artículo se va a tratar de explicar algunos de los requisitos, como por ejemplo, la alimentación con pienso ecológico, que son necesarios para que estos alimentos puedan llevar la etiqueta “eco”. Para ello, Bifeedoo, la empresa productora de pienso ecológico apto para producción ecológica, de conformidad con el Reglamento (CE) no 834/2007 y el Reglamento (CE) no 889/ 2008, ubicada en Híjar (Teruel) y comprometida con la producción sostenible, utilizando en su mayoría cereales de Km 0, exponen a continuación algunos de los aspectos que son necesarios para la producción ecológica.

Es una realidad que el consumo de productos ecológicos sigue aumentando, en gran medida por la conciencia medioambiental muy extendida de los consumidores que les empuja a valorar cada vez más la crianza de productos ganaderos y sus derivados. Para ello se tienen en cuenta aspectos como la vida que ha tenido el animal en las explotaciones ganaderas, su entorno, su movilidad, la alimentación, e incluso aspectos como el origen, puesto que cuanto más cercano sea este significa que la emisión de CO2 a la atmósfera es menor.

Vivir en un entorno saludable y tener acceso a pastos frescos

En el caso del ganado ecológico se rechazan completamente métodos de explotación que disminuyan la posibilidad de movimiento de los animales, como el confinamiento o el amarre. El pastoreo libre es la mejor manera de garantizar el abastecimiento de alimentos de origen ecológico para el rebaño, minimizando la dependencia de productos adquiridos fuera de la explotación, que siempre serán ofrecidos como suplemento, en épocas o estadios del animal determinados y determinantes. Para que se mantenga la característica de ecológico, estos suplementos, como el pienso ecológico, deberán ser de producción ecológica, es decir, elaborados con materias primas procedentes de la agricultura ecológica en una fábrica certificada. En este aspecto, Bifeedoo fabrica sus piensos a partir de cereales procedentes de la agricultura ecológica, siendo además, pienso de Km 0 proveniente de campos cercanos a su fábrica en Híjar, con lo que logran reducir de forma notable la emisión de CO2 a la atmósfera, además de apoyar a los productores locales, fomentando así la economía local.

Estos piensos como suplementos cumplen con la normativa vigente, provienen de una agricultura respetuosa con el medioambiente, no están modificados genéticamente y están formulados especialmente por veterinarios especialistas, para cubrir las necesidades alimentarias de los animales en cada momento de su vida, lo cual completa un método de nutrición muy completo.

Otro de los aspectos que se tienen en cuenta en la producción ecológica es la no inclusión de materias primas de síntesis química, ni el uso de antibióticos. Gracias a la alimentación ecológica y las condiciones con mas espacio, la salud de los animales mejora, y se potencia el sistema inmunitario natural de los animales, con una buena alimentación y unas buenas condiciones de vida.

Desde Bifeedoo recomiendan el consumo de pienso ecológico para los animales, ya que con ello se contribuye a mejorar su salud, su bienestar y, además, al cuidado y respeto por el medio ambiente.

