¿Cómo mantener el cabello rubio?, por Icaro Salón Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 13:50 h (CET)

Mantener el cabello rubio bonito y brillante como el día que se sale de la peluquería requiere unos cuidados de mantenimiento en casa. No existen secretos. Icaro Salón aporta las claves para mantenerlo bonito como el primer día. Estos son algunos de los consejos que propone Icaro Salón para mantener el rubio perfecto.

La importancia de la hidratación Imprescindible para mantener saludable cualquier tipo de cabello y aún más si se llevan tonos rubios de decoloración o mechas, ya que es un cabello más sensibilizado.

El cabello rubio después de pasar por técnicas de coloración como mechas, balayage y decoloraciones se vuelve más poroso y frágil. Precisa de cuidados especiales en cuanto a hidratación y nutrición para reestructurar las fibras internas y mantener ese cabello más fuerte y resistente. Cuanto más saludable esté la estructura interna del cabello, más aguantará del color.

Los imprescindibles para el mantenimiento en casa Champú Es muy recomendable usar champú protector de color. Estos champús lavan el cabello de forma suave y tienen un PH más ácido. Eso ayuda a cerrar mejor la cutícula y encapsular la molécula de color. Mantienen el color vivo y luminoso durante más tiempo.

Mascarillas Según las necesidades del cabello y el grosor se usarán mascarillas hidratantes o reparadoras y nutritivas. Estas llegan a capas más internas del cabello (córtex) y reparan los daños causados por los procesos químicos y térmicos a los que está sometido el cabello.

Sérums Son una excelente opción para ayudar a cerrar cutícula, ya sea en formato crema o aceite, según el grosor del cabello. Los sérums reparan los daños externos, sellan las puntas y controlan el encrespado.

Pigmento violeta, un gran aliado Los champús, acondicionadores o mascarillas violeta son una opción ideal para el mantenimiento del rubio, ya que irá neutralizando los tonos amarillos o anaranjados no deseados que aparecen con la oxidación del color.

Estos productos ayudarán a reestructurar la fibra capilar, además de aportarle esa suave matización para mantener el rubio bonito durante más tiempo.

Hay que tener cuidado con estos productos, ya que no todos son de uso frecuente, según las marcas pigmentan más o menos. Se puede empezar usándolos una vez por semana e incrementar la frecuencia solo si es necesario.

Matizar el cabello cada mes y medio Para no perder el tono del rubio, se recomienda acudir al salón cada mes y medio para matizar el color entre los servicios de mechas. Eso hará que se vea el cabello mucho más brillante y luminoso, dará la sensación que se llevan las mechas recién hechas y de esta manera se podrán alargar más los servicios de coloración en perfectas condiciones.

Recordar que el rubio es un color que no refleja tanta luz y se apaga con mayor facilidad.

Icaro Salón es un centro de belleza que no solamente ayuda a las rubias a conservar su color. Los especialistas de este exclusivo espacio ubicado en el centro de la capital catalana son especialistas en todos los servicios que enmarca la peluquería. Su filosofía es la salud capilar. Eso hace que sea la combinación perfecta entre tendencias y moda pero siempre cuidando el cabello.



