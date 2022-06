En 2022 conectar con nuevos proveedores de ropa y ampliar las opciones y oportunidades de producción asiáticas en Berlín Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 11:33 h (CET) Desde comienzos de año, Comasia ha visto que ya se han reanudado numerosas ferias comerciales en Alemania. En la actualidad no se requiere pasaporte de vacunación para entrar a Alemania y la mayoría de las normas de distanciamiento social han sido retiradas. En vista de lo cual, Comasia se complace en anunciar que la feria 2022 ASIA APPAREL EXPO-Berlín está lista para volver con fuerza y dar de nuevo la bienvenida a expositores y compradores este verano En su 9.ª edición, la reprogramada feria 2022 ASIA APPAREL EXPO-Berlín tendrá lugar del 5 al 7 de julio de 2022 y contará con un sólido elenco de proveedores y fabricantes asiáticos de alta calidad en más de 350 stands para presentar sus mejores diseños y líneas más recientes en ropa de hombre, mujer y niños, así como géneros de punto, telas y textiles, adornos y accesorios, además de complementos de moda. Los expositores acudirán principalmente desde China, Bangladesh, India, Paquistán, Hong Kong y otros países.

Las zonas de productos en 2022 incluyen:

Ropa para hombre, mujer y niños

Diseño asiático

Taller de géneros de punto

Complementos de moda

Prototipo denim

Adornos y accesorios de prendas de vestir Asia sigue siendo el destino número uno mundial para la fabricación de ropa y ASIA APPAREL EXPO pone en conexión a las marcas europeas con los proveedores y fabricantes de ropa asiáticos, proporcionando todos ellos un suministro de productos estable, de alta calidad y bajo coste. Berlín, como capital clave de la moda en el centro de Europa, en combinación con fabricantes asiáticos que lideran el mundo con sus inversiones en fábricas, infraestructura de la cadena de suministro y formación de la mano de obra empleada en sus industrias de ropa y asociadas, facilitan la conexión ideal para ampliar el comercio entre este y oeste.

La inscripción para los profesionales del comercio que deseen asistir ya está abierta y la lista completa de participantes está disponible online en www.asiaapparelexpo.com

Notas para editores

ASIA APPAREL EXPO, BERLÍN

5-7 julio 2022

Pabellón (hall) 1.1 y 2.1, el centro de exposiciones

MESSE BERLIN está abierto

Unicamente a profesionales del comercio y a la prensa acreditada.

www.asiaappaarelexpo.com

ORGANIZADOR

COMASIA LIMITED

21/F., One Harbour Square,

181 Hoi Bun Road,

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel.: (852) 2700 6726

Número de fax: (852) 2700 6727

cs@asiaapparelexpo.com

https://www.facebook.com/asiaapparelexpo

https://twitter.com/AsiaApparelExpo

Contacto con medios:

Peter Cheung

Director

Tel.: (852) 2700 6726

E-mail: cs@comasia.com.hk

