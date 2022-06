El emprendimiento, la innovación y la música, protagonizan la primera edición de ‘La Noche de las Ideas’ Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 11:02 h (CET) `La Noche de las Ideas´ ha conseguido acercar la innovación y el emprendimiento a toda la ciudadanía en la gran fiesta celebrada ayer en la plaza de Colón, en la cual se proyectaron las mejores ideas "cazadas" por la unidad móvil. En la gran fiesta de ayer noche la música también tuvo un papel protagonista, gracias a las actuaciones del cantante Abraham Mateo y el DJ internacional Bob Sinclar Las ideas más innovadoras y la música sonaron bien fuerte ayer en la Plaza de Colón en ‘La Noche de las Ideas’, la fiesta que puso el punto final a la décima edición del South Summit, encuentro global de emprendimiento e innovación. Conducida por la periodista Ainhoa Arbizu, esta primera edición ha conseguido con éxito su objetivo: convertirse en un puente entre el ecosistema de innovación internacional y los ciudadanos de Madrid, cuyas ideas han sido “cazadas” por el actor Javier Márquez en una unidad móvil que recorrió Madrid durante cinco días, entre el 1 y 5 de junio.

Mejorar la sostenibilidad y la movilidad a través de la innovación, el uso que se le puede dar a las tecnologías avanzadas y la Inteligencia Artificial, dónde se ve la evolución digital en el día a día y la capacidad de innovación han sido algunos de los temas que “el cazador de ideas” ha sacado a la calle y con los que ha exprimido las mejores ideas de los viandantes.

Las ideas más populares y que más se han repetido entre los ciudadanos se proyectaron en la gran fiesta abierta a todo el público que se celebró ayer noche en la plaza de Colón. Los ciudadanos han manifestado que hay que mentalizarse para conseguir un mundo más limpio y sostenible, utilizar menos el coche y fomentar el uso de la bicicleta. Los más innovadores hablaban de teletransportación, el sueño de todo buen fan de Star Trek y de aquellos que tardan más de una hora en llegar todos los días a su lugar de trabajo.

Los ciudadanos madrileños también coinciden en que las energías renovables son el punto fuerte para lograr que el reciclaje y la sostenibilidad estén cada día más presentes en la vida cotidiana, así como innovar en lo que parece que más gusta a los españoles y a todo el visitante: la buena comida y las fiestas.

Según los viandantes, en un futuro no muy lejano, la Inteligencia Artificial será entrenada para cooperar con la medicina, además, algunos indican que sería muy útil para ayudarnos con las tareas del hogar. Asimismo, afirman que las vacunas tradicionales pasarán a la historia, ya hay estudios que hablan de vacunas convertidas en parches en 3D que funcionan con sensores y tienen menos efectos secundarios.

El futuro tiene nombre propio: Blockchain y bitcoin. Los ciudadanos opinan que aún se está explorando este desconocido mundo de las criptomonedas y que es solo el comienzo de algo que tiene infinitas posibilidades en el mundo de la seguridad. Hay quien asegura que más pronto que tarde se utilizarán las monedas virtuales para pagar en el día a día.

En este ecosistema de la innovación, sostenibilidad e Inteligencia Artificial también tiene cabida la famosa brecha digital. Así, muchos viandantes muestran su preocupación por la desigualdad en el acceso, el uso o en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre las distintas generaciones.

En el evento no sólo se habló de innovación y el emprendimiento, la música también tuvo un papel protagonista en esta gran fiesta de la décima edición de South Summit, gracias a la DJ Helena Piti, que actuó como telonera, y las aclamadas actuaciones del cantante Abraham Mateo y el DJ internacional Bob Sinclar.

