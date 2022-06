La cuarta parte de las emisiones de CO2 son provocadas por los tradicionales camiones por combustión, según Volta Trucks Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 10:34 h (CET) Cuatro de cada diez personas son "altamente vulnerables" al cambio climático, siendo los camiones la principal causa directa La semana pasada tuvo lugar un año más el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada en la que se motiva a personas y comunidades para que sean agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. Actualmente, el 85% de la población urbana de la UE está expuesta a niveles de contaminantes muy superiores a los umbrales recomendados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), una situación que acorta la expectativa de vida casi 2 años, superando otras enfermedades como el cáncer o el VIH*.

Precisamente una de las principales causas del cambio climático -al cual el 40% de la población mundial es "altamente vulnerable” ** es el transporte de mercancías por carretera. Tal y como han observado desde Volta Trucks, el fabricante líder y disruptivo de vehículos comerciales totalmente eléctricos y proveedor de servicios, los camiones de propulsión tradicional representan el 23% de las emisiones de carbono por carretera, a pesar de que sólo significan el 2% del total de los vehículos en circulación.

“En estos momentos el 99% de los vehículos de compañías especializadas en el transporte de mercancías estás impulsados por un motor de combustión interna. Con nuestro vehículo Volta Zero completamente eléctrico se eliminarán alrededor de 1,2 millones de toneladas de CO2 del tubo de escape de la atmósfera para 2025, unos datos que nos permiten visualizar la importancia que tiene la electrificación del sector logístico en el futuro del planeta”, declara Carl-Magnus Norden, fundador de Volta Trucks.

Los vehículos españoles, de los más antiguos de Europa

En pleno 2022, España cuenta con uno de los parques automovilísticos más antiguos de Europa. De hecho, la media europea se sitúa en 10 años, mientras que en España se rebasan los 13 años***. Y en el caso del transporte de mercancías, el 63% de las furgonetas o vehículos comerciales ligeros -que son el medio de transporte de mercancías más utilizado en la última milla-, tiene más de 10 años.

Así, si a estos datos se le suma que en España se transportan cada año 1.500 millones de toneladas de mercancías y que, de ellas, el 96% se mueve por carretera, no es de extrañar que casi un tercio de los camiones en nuestro país supere los límites legales de emisiones de gases contaminantes marcados para el conjunto de la UE****, el cual se sitúa en 0,69 g/kWh, lo que equivale aproximadamente a 3,26 g/kg de combustible, pero en el estudio se aplicó el umbral de 7 g/kg de combustible o lo que es lo mismo, más del doble.

“Cada vez son mayores las ventajas que tienen las empresas de transporte que deciden electrificar sus flotas de camiones. Un menor número de piezas mecánicas que un vehículo con motor de combustión interna, lo que conlleva menores requisitos de mantenimiento, o importantes ventajas e incentivos fiscales son solo algunas de ellas. Incluso si hablamos del Volta Zero, este es de 3 a 4 veces más grande que una furgoneta de 3,5 toneladas, por lo que, se pueden eliminar de la carretera 2-3 furgonetas más pequeñas, reduciendo no solo los costes, sino también la congestión en las calles del centro de la ciudad”, afirma Norden.

Volta Trucks anunció el pasado mes de marzo la llegada a España en 2023 de su vehículo Volta Zero tras levantar una ronda de financiación Serie C de 230 millones de euros. Con el objetivo preciso de descarbonizar la logística de la última milla, la startup de origen sueco introducirá en nuestro país -la primera ciudad será Madrid- el primer vehículo totalmente eléctrico de 16 toneladas diseñado para el transporte de mercancías en el centro de la ciudad, que reduce el impacto medioambiental en los centros urbanos, donde la calidad del aire es peor.

