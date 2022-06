Aldeas Infantiles SOS incrementa su actividad en Ucrania y atiende a 34.647 personas Millones de niños y niñas se ven afectados a diario por la guerra Redacción

lunes, 13 de junio de 2022, 10:59 h (CET) Aldeas Infantiles SOS ha abierto tres nuevos Centros Sociales y ha creado equipos móviles de atención psicosocial y programas de apoyo para familias de acogida en cinco regiones ucranianas. Además, la organización de atención directa a la infancia continúa operando con sus Programas de Fortalecimiento Familiar, Acogimiento y Respuesta a Emergencias. Entre todos ellos, ha atendido desde que comenzase la guerra a 34.647 personas: 32.500 dentro de Ucrania y 2.147 refugiados en distintos países europeos.



Desde el inicio de la guerra, Aldeas Infantiles SOS ha atendido a 32.500 personas en el interior de Ucrania. A pesar de haber tenido que suspender temporalmente su actividad en las regiones de Kiev y Lugansk por razones de seguridad,y habiéndola retomado ya en la primera, la organización no ha dejado de dar respuesta a las nuevas y crecientes necesidades de la infancia y las familias mediante susprogramas de Respuesta a Emergencias, Fortalecimiento Familiar y Acogimiento Familiar.

Aldeas, que trabaja en Ucrania desde 2003, ha abierto recientemente tres Centros Sociales en Uzhgorod, Chernihiv y Dnipro, en los que proporciona asesoramiento familiar, terapia psicosocial, alimentos, medicamentos, artículos no alimentarios, ayudas económicasa familias de acogida y derivaciones a otras organizaciones, además de ofrecer actividades de ocio y formar grupos de apoyo mutuo.

Desde abril, además, cuenta con equipos móviles que facilitanapoyo psicosocial y servicios de salud mental a niños y niñas desplazados y a sus cuidadoresen tres ubicaciones dentro de la región de Lviv y dos en la de Zakarpattia, donde reciben terapia individual y grupal centrada en el tratamiento del trauma.

Desde quese produjese la invasión rusa, Aldeas no ha dejado de facilitar la reubicacióndesde zonas peligrosas hacia el oeste. Un total de 112 familias de acogida, la mayoría de ellas con niños y niñas con algún tipo de discapacidad a su cargo, han sido evacuadas fuera del país durante el último mes. Por otra parte, los servicios de fortalecimiento familiar que la organización continúa ofreciendo en StanytsiaLuganska y Starobilsk (en la región de Lugansk) se realizan online e incluyen apoyo psicológico y ayudas en efectivo.

La participación de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania en un consorcio de seis organizaciones locales le ha permitido prestar servicios afamilias con niños y niñas desplazadas dentro del país, tanto en tránsito como en destino. Estas familias reciben alojamiento provisional, alimentos, artículos de higiene y de primera necesidad, ayuda económica y atención psicosocial a corto plazo. Con uno de estos aliados, la UkrainianEducationalPlatform, Aldeas opera cerca de la estación de Lviven un Espacio Amigo de los Niños, un lugar cálido y seguro con capacidad para 40 personas donde los niños y niñas juegan y participan en actividades lúdico-educativas mientras sus madres reciben información y orientación.

Apoyo a refugiados en Europa

Desde el comienzo de la guerra, casi siete millones de refugiados ucranianos han huidoa países vecinos, principalmente a Polonia, Hungría, Moldavia y Rumanía. Casi tres millones de ellos son niños y niñas. Durante los últimos tres meses, Aldeas Infantiles SOS ha acogido a 2.147 refugiados en distintos países europeos.

La organización proporciona a su llegada,alojamiento ycobertura de las necesidades básicas a familias y a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Después les ayuda a que se integren en la comunidad, facilitando los trámites administrativos y dando asesoría legal.

Los adultos reciben apoyoeconómico y asesoramiento laboral, y los niños, niñas y adolescentes son matriculados en escuelas locales. También se les proporciona conexión a internet y ordenadores para seguir la educación online cuando es necesario y para que puedan permanecer en contacto con sus seres queridos. Asimismo, Aldeas organiza para ellos actividades lúdicas y talleres a los que asisten en su tiempo libre.

Además de los refugiados, más de ocho millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse a lugares más seguros dentro de Ucrania. Millones de niños y niñas se ven afectados a diario por la guerra, con las consiguientes consecuencias que esta tiene en su bienestar y en su salud mental.

