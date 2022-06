Bolsa Messenger diseñada para llevarla de lado o en la espalda, por Gauzak Emprendedores de Hoy

Muchas empresas ven el diseño de productos como una herramienta fundamental, ya que les permite desarrollar nuevas opciones para sus consumidores con las que destacar entre la competencia. No obstante, no todas las compañías tienen los recursos para contar con este servicio por ellas mismas, por lo que una de las mejores opciones es externalizar estos productos.

Así lo demuestra Gauzak, una agencia especializada en diseño industrial y de productos, cuyos proyectos representan notables innovaciones para las empresas que recurren a sus servicios. Un ejemplo destacado en ese sentido es la bolsa Messenger, diseñada por la marca Roik, un producto ideal que se puede llevar de lado o en la espalda con total comodidad.

Un producto hecho para la comodidad de las personas Messenger es una bolsa cuyo diseño se adecúa a la perfección a la movilidad para el entorno urbano. Su tamaño y disposición facilitan llevarla de lado o en la espalda en cualquier momento. Para ello, cuenta con una bandolera especial, cuyo sistema patentado permite desplazarla libremente a través de una guía, según la extensión que el usuario necesite, y asegurarla con la correa principal, a fin de brindar mucha más estabilidad durante sus desplazamientos.

Este mecanismo facilita la movilidad en todo tipo de vehículos urbanos alternativos, como la moto, bicicleta, patinete eléctrico o incluso a pie, gracias a un agarre cómodo y seguro. Además, Messenger cuenta con diferentes bolsillos de acceso rápido, una banda elástica para botellas y un compartimiento para portátiles en su interior, así como un llavero magnético de fácil acceso. De este modo, los usuarios tienen espacios para todo lo que necesiten llevar para sus empleos o actividades.

Refleja la identidad de la marca Gauzak es una empresa especializada en diseño de productos a través del outsourcing, una modalidad que permite a las empresas externalizar este trabajo hacia un equipo profesional especializado en este ámbito. Sin embargo, esta externalización no significa que el proceso de diseño esté distanciado con la empresa que lo solicita. Por el contrario, Gauzak trabaja cada proyecto de forma profundamente interconectada con la empresa, por medio de un análisis minucioso de sus objetivos estratégicos, visión e identidad empresarial, a fin de imprimir el ADN de cada compañía en el producto que solicita.

Esta dinámica se refleja en la bolsa Messenger, la cual materializa cualidades de su marca, como la frescura y funcionalidad en el diseño. Esto se traduce en la facilidad del sistema con el que funciona su bandolera, así como en la variedad y capacidad de sus compartimientos internos, que le permiten funcionar como mochila y, al mismo tiempo, como portadocumentos.

Gracias a estas características, este producto es capaz de sintetizar y reflejar, en su diseño y funcionalidad, las cualidades, virtudes y visión empresarial que caracterizan a Roik, la marca detrás de su comercialización.



