Todos los beneficios que se pueden conseguir con la loción GR-7 Professional para cubrir canas Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La aparición de canas es un mal que afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo. Se cree que la única solución para este problema es teñir el cabello, pero GR-7 Professional es un tratamiento que ayuda a recuperar el color natural de la cabellera.

Este producto trabaja bajo formulación química e ingredientes naturales y, además de cubrir canas, nutre y potencia la vitalidad del cabello.

Beneficios de cubrir canas con GR-7 Professional Cuando comienzan a aparecer las canas, tanto hombres como mujeres tiñen regularmente su cabello para eliminar el tono grisáceo. Sin embargo, GR-7 Professional es una alternativa que no solo ayuda a reducir definitivamente las canas, sino que potencia la salud del cuero cabelludo.

A modo de referencia, el producto se aplica 2 veces al día en el cabello seco. Después de una semana, se comienzan a notar cambios y, a los 14 días, el color vuelve progresivamente a su estado natural. Esto ocurre porque el tratamiento infiere en la producción de melanina, que es el pigmento encargado de generar el color del cabello.

Además de eliminar el tono blanco, GR-7 Professional frena la caída del cabello, elimina la grasa y reduce la producción de caspa, porque cuenta con activos de plantas naturales como la bardana, que estimula la circulación en la zona, lo que reduce la secreción de sebo. La biotina otorga vitaminas y minerales que mejora la salud capilar, así como la cola de caballo que activa el crecimiento sano y fuerte.

Cubrir canas de manera definitiva Desde que llegó al mercado Europeo, GR-7 Professional se ha posicionado como un producto funcional porque trabaja con una novedosa fórmula que mezcla hierbas naturales y principios activos para nutrir el cabello a largo plazo. Es por ello que la empresa de fabricación polaca se ha sumado a la ola de la cosmética unida con productos farmacéuticos, debido a que las personas no solo quieren verse bien, sino que también buscan beneficiar la salud, con productos de origen natural.

Es bien sabido que la aparición de canas es algo natural y sinónimo de envejecimiento, por lo que este producto está hecho para prevenirlas de manera rápida y eficiente. La recuperación del color va a depender de la estructura del cabello de cada persona, así como del grosor. Después de recuperar la producción del pigmento, se recomienda aplicar el producto dos o tres veces por semana, para mantener el efecto.

GR-7 Professional cuenta con un sitio web autorizado para la distribución del producto en España, donde se puede ampliar la información y solicitar la loción para cubrir canas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.