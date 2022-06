Kofumedia.com, una de las mejores agencias de desarrollo web en Madrid y con lista de espera Emprendedores de Hoy

Hace algunos años, los nuevos internautas y las personas que apenas conocían el mundo digital veían las páginas webs como una gran novedad. No obstante, en la actualidad, una web simple o de diseño poco creativo ya no provoca tanta impresión en los usuarios, especialmente en los nativos digitales.

Por esta razón, es importante que las empresas recurran a expertos en el diseño y desarrollo de webs originales como Kofumedia.com. Esta agencia de diseño web se caracteriza por romper los esquemas habituales y enfocarse en crear un producto que impacte en la mente del público objetivo de sus clientes.

La importancia del diseño y desarrollo web para las compañías En la actualidad, una empresa o autónomo que busque aumentar su presencia en el mundo digital necesita tener una página web. La primera razón para ello es que las personas se sienten cada vez más cómodas con conocer un negocio y sus productos y servicios desde el ordenador. Al mismo tiempo, los nativos digitales e internautas, en general, hacen prácticamente cualquier solicitud de compra o atención al cliente a través de su teléfono inteligente. Sin embargo, para conseguir clientes, es necesario destacar en el mercado y diferenciarse, ya que existen miles de tiendas online y páginas corporativas. Kofumedia.com cuenta con creativos especialistas en el diseño y desarrollo web que ayudan a sus clientes a crear webs increíbles. Estos se aseguran de crear una página que no solo sea funcional, sino que, también sea original y consiga atrapar a la audiencia en los primeros segundos de haberla visitado. De igual manera, la hacen elegante y con una navegación que mejore la experiencia de usuario, creando sitios muy por encima del diseño web habitual.

Las características de una página web realizada en Kofumedia.com Kofumedia.com explica que una web solo tiene 10 segundos para impresionar a un usuario. Aunque puede parecer algo poco creíble, las audiencias actuales ya no se impresionan con facilidad al ver una plataforma online. Además, un diseño poco original les hará creer que están ante una empresa poco profesional o confiable que solo tiene por objetivo la publicidad o la venta forzosa.

Por otra parte, una página web debe ser fácil de usar con una navegación rápida y fluida. También es importante prestar atención a la forma en la que se conduce al internauta desde la presentación del producto o servicio hasta la compra final. Otra característica de un sitio online impactante es que cuente con un diseño increíble y llamativo, pero siempre cuidando la estética y los colores. Kofumedia.com dispone de un equipo formado por expertos en WordPress, PrestaShop, Magento y el desarrollo a medida que se encargan de hacer todo esto a un precio accesible.

El sector digital actual es cada vez más competitivo, por lo que es importante que las empresas contraten a expertos en diseño y desarrollo web como Kofumedia.com para diferenciarse entre la competencia y conseguir sólidos resultados.



