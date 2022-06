La subida de los tipos de interés puede estabilizar los precios de la vivienda Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

España, económicamente, está pasando por una etapa de inflación.

Este panorama supone la subida de los tipos de interés, lo cual lleva a muchos expertos a estudiar si esto implicará una caída de precios en el sector inmobiliario.

Si bien las previsiones llaman a especular con efectos a la baja, varios analistas apuntan que el escenario más probable es una desaceleración en el incremento de precios. Así lo cree La Casa Agency El Clot, según la cual, esta podría ser una buena oportunidad para invertir en la adquisición de una vivienda.

¿Qué efecto tienen los tipos de interés en el mercado inmobiliario? Tras la superación de las restricciones ocasionadas por el COVID-19, el mercado inmobiliario ha recuperado su dinamismo, lo cual ha llevado a un incremento de precios del 6,4 % durante el último trimestre de 2021.

Sin embargo, la situación inflacionaria actual pone en duda que se sostenga esta tendencia. El incremento de los tipos de interés puede encarecer el crédito hipotecario. Esto provocaría una disminución de la capacidad adquisitiva de los compradores, lo que conllevaría una nueva contracción en el sector y una consecuente disminución de los precios en la vivienda.

No obstante, este encarecimiento afecta especialmente a las operaciones que requieren financiamiento crediticio, por lo cual no necesariamente afectaría a nivel estructural al mercado inmobiliario. Según los expertos de La Casa Agency El Clot, se espera una desaceleración en la subida de los precios ante esta situación. También se prevé una disminución en el volumen de operaciones de compraventa, probablemente más por la propia cautela de las familias que por las condiciones del mercado, ya que las estimaciones apuntan a una estabilidad de los precios como el escenario más probable.

¿Cuáles son las mejores opciones para quienes ven una oportunidad en la situación inmobiliaria actual? Para los expertos de La Casa Agency El Clot, este año representa una importante oportunidad para aquellos que buscan adquirir una casa propia, puesto que, según las estimaciones, los precios se mantendrán estables durante el año, a pesar de la situación inflacionaria. El equipo profesional de esta inmobiliaria ofrece asesoría a los compradores con las mejores opciones de pisos y viviendas, en distintos puntos del país, según su capacidad de inversión con relación a la situación económica actual.

Jean Paul Cherigny, director comercial de La Casa Agency El Clot, señala que el mercado inmobiliario muestra una notable recuperación tras los duros efectos adversos de la pandemia y que el presente año puede ser una excelente oportunidad de inversión para las familias que buscan adquirir su propia vivienda. Gracias a los servicios de esta agencia, comprar una propiedad se vuelve sencillo para quienes se lo estén planteando.



