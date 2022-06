¿En qué consiste la promoción delegada? Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

A principios de los 90, nació en España de la mano del arquitecto superior José Manuel Barrio Eguíluz y su socio Alberto Sainz de Aja del Moral, la compañía BSA, inicialmente llamada BSA Proyecta.

Esta empresa, ahora con más de 30 años de fundada, se ha convertido en todo un referente en el país, proporcionando a particulares y empresas servicios profesionales de ingeniería, arquitectura y consultoría inmobiliaria. De hecho, su labor dentro del sector de los inmuebles ha sido sumamente destacable, contando con una gama de servicios de consultoría dedicada exclusivamente a este sector. Uno de ellos es el de Promoción Delegada, el cual se detalla mejor a continuación.

Un servicio dedicado a quienes quieren formar parte del sector inmobiliario: Promoción Delegada Con el fin de dar una respuesta tanto a inversores privados como a entidades financieras que quieran aprovechar el auge del sector inmobiliario actual, la empresa BSA ha creado un servicio de consultoría especializada llamado Promoción Delegada. El servicio consiste en la delegación, por parte del cliente, de todas las responsabilidades y funciones de promotor a BSA, mientras la empresa le presta un servicio de Project & Construction Management completo y llave en mano.

La compañía, además, realizará todo un análisis previo para su cliente de las oportunidades de las que disponga en el momento de querer participar del sector inmobiliario, así como la búsqueda de la financiación necesaria para ello. Todo esto con el fin de que el cliente no tenga que preocuparse por nada, mientras la empresa lleva a cabo negocios seguros en el mundo de los bienes raíces por él. No obstante, BSA le permitirá en todo momento mantener un seguimiento y monitorización en tiempo real de todo el proyecto, teniendo en todo momento una visión clara de los riesgos, sin que deba interferir directamente en la gestión.

¿Qué proyectos ha llevado a cabo BSA bajo la figura de promotor delegado? Al día de hoy, la firma BSA ya ha llevado a cabo varios proyectos a través de este servicio de promoción delegada, y algunos de ellos están ahora mismo realizándose. Ejemplos de ello han sido la promoción delegada para inversores privados de distintos edificios de viviendas en Madrid, Málaga y Burgos como las actuaciones de Ayala 77, Blue Suites o Jardines de Villa Jimena. Entre los proyectos que actualmente se están llevando mediante promoción delegada destaca Med Hills, un conjunto de 396 viviendas situado en Fuengirola, Málaga.

Los servicios profesionales de promoción delegada de esta compañía son una alternativa interesante a la hora de realizar un proyecto inmobiliario o urbanístico. De decidirse por esta empresa, basta solo con acceder a su página web, desde donde se puede solicitar la asesoría y sus servicios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.