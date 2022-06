Cuidado de la piel en verano de la mano de Uniquely Emprendedores de Hoy

domingo, 12 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El verano es la mejor temporada para realizar actividades al aire libre, irse de vacaciones y relajarse. Sin embargo, expertos en cosmética como Uniquely advierten que también es el tiempo donde hay que acentuar las precauciones. Una mayor exposición al sol, las altas temperaturas y otros agentes suponen riesgos.

El cuidado de la piel en verano implica realizar con disciplina rutinas de limpieza e hidratación de manera regular. Tomar mucha agua, usar ropa adecuada, procurar una alimentación sana y rica en antioxidantes y, por supuesto, el uso de protectores solares. Esta última medida de protección requiere la mayor atención.

Protector solar en cosmética específica para cada tipo de piel Uniquely es una firma de cosmética para la piel que ha surgido con la innovadora idea de que cada consumidor personalice su producto. Esto quiere decir que mediante un test y una evaluación online, el cliente proporciona la información para obtener un producto específico para su piel. La sustancia resultante tendrá los componentes y la formulación más idónea para proporcionar los mejores resultados.

Este nuevo concepto de cosmética facial también lo han trasladado a la línea de las cremas con propiedades protectoras, esenciales para la temporada de verano. La firma ha informado que a las fórmulas resultantes mediante las evaluaciones previas le pueden agregar factor de protección UV. Asimismo, disponen de una serie de principios activos que sirven para reforzar esa protección.

Entre los principios activos que tienen en los laboratorios de Uniquely, están los ácidos glicólico y salicílico, aceites de argán, jojoba, rosa mosqueta y arroz. Igualmente, disponen de alantoína, niacinamida, vitaminas, ceramidas, té verde, centella asiática, manzanilla, cafeína, extracto de aloe, de algodón o de vid, entre otros.

Sin elementos perjudiciales para la piel Las fórmulas que el consumidor diseña junto a Uniquely tienen la misión de proporcionar un cuidado diario. El tratamiento es un proceso para remineralizar las células dérmicas y restaurar su metabolismo plenamente. El resultado no solo es satisfactorio, sino que al reponer las funciones elementales a niveles óptimos se logra que los beneficios sean duraderos.

Los procesos de fabricación de Uniquely se fundamentan en activos naturales y, por ello, evitan elementos como alcohol, parabenos o sulfatos. Tampoco emplean materias primas que provengan de los animales. Su objetivo es que sus productos sean eficaces a la par que minimalistas, además de asegurar que no generen reacciones alérgicas o efectos secundarios negativos para quien los use.

La firma no solo se ha dedicado a cuidar la piel, sino también el medioambiente. En este sentido, asegura que todos los principios activos que componen sus fórmulas son respetuosos con el entorno. Es decir que su explotación no genera ningún impacto negativo en el ecosistema, ni deja huella de carbono.



