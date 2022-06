Consultoría alimentaria, garantía de buenos métodos en el ámbito empresarial Su objetivo va más allá de que los alimentos que se comercializan sean inocuos y respeten los máximos estándares Redacción

sábado, 11 de junio de 2022, 10:29 h (CET) El sector agroalimentario es un área de actividad de una relevancia esencial en España. La contribución al PIB nacional es de un 5,8%, y este porcentaje se eleva al 11% si se incluyen todas las actividades de la cadena alimentaria.

Se trata, además, de una industria que destaca por su elevado potencial exportador y que tradicionalmente ha sabido capear los vaivenes de la economía. Actualmente vive una situación de mucha debilidad, todo lo que es el sector primario, debido a los altos costes energéticos y el elevado diferencial de precios entre la producción primaria y la venta al consumidor final.

No obstante, cada vez son más administraciones públicas, y también desde el sector privado, las que se suman a la idea de que hay que defender la industria, pues vamos encaminados a un escenario en el que puede no estar garantizada la soberanía alimentaria.

El dato anterior del 11%, que refleja la importancia de todos los actores de la cadena alimentaria en la economía nacional, tiene especial vinculación con un concepto que es muy importante para el desarrollo de esta industria: la seguridad alimentaria.

¿Qué es la cultura de la seguridad alimentaria?

Se define como cultura de seguridad alimentaria al compromiso de empresas, administraciones y todos los actores que participan en la producción, manipulación y venta de alimentos o industrias cercanas al sector alimentario, para garantizar en todo momento la seguridad de los alimentos.

No es un concepto nuevo, pero sí es novedoso la importancia que se le da actualmente, con importantes normativas y legislaciones a nivel europeo, nacional, y extracomunitario, para demostrar que ese trasiego de alimentos, ese intercambio de productos es totalmente seguro para la salud humana.

La seguridad alimentaria depende mucho, en el ámbito empresarial, de los valores que asuma esa empresa. Si no están alineados y extendidos en todos los departamentos, es imposible conseguir una cultura alimentaria única, y consecuentemente es más complicado garantizar ese objetivo.

A menudo se ha limitado esta cultura, estos principios, a los valores y actitudes de los manipuladores de alimentos, pero una buena seguridad alimentaria solo va a existir cuando la prioridad principal de las empresas en este sector sea la seguridad y el bienestar de los consumidores.

¿Por qué es importante la cultura de seguridad alimentaria?

La cultura de seguridad alimentaria va más allá de la propia seguridad alimentaria. A esta última se accede cumpliendo con las normativas exigidas por las administraciones públicas. Pero hablar de cultura significa interiorizar esos valores de compromiso e iniciativa por estar haciendo una buena labor.

Este concepto está recogido en reglamentos europeos desde hace décadas. Su objetivo va más allá de que los alimentos que se comercializan sean inocuos y respeten los máximos estándares. Es importante que las empresas incorporen aspectos como el compromiso mutuo de todos los empleados y la dirección para cumplir con la legislación vigente, sean conocedores de los peligros de incumplir con sus obligaciones y cuenten con recursos suficientes para manipular de manera higiénica los alimentos.

¿Qué papel juegan las consultorías alimentarias en todo este proceso?

Las empresas de consultoría alimentaria prestan servicios de asesoría para el cumplimiento del marco legislativo vigente, pero también en otros aspectos como la prevención de riesgos laborales o la correcta implantación de procesos productivos.

Y todo ello sin dejar de lado el bienestar animal. Un principio básico de la industria ganadera es sacrificar a los animales a través de métodos que sean limpios, seguros y que provoquen el mínimo dolor posible.

En este sentido, existen empresas especializadas en bienestar animal que prestan asesoramiento y asistencia técnica para resolver cuestiones legales y conseguir Certificación en Bienestar Animal tanto Welfair como los Sellos de Compromiso en bienestar animal propuestos por las diferentes interprofesionales de la producción animal como Interporc, Interovic o Provacuno.

Todas estas organizaciones agrupan a miles de ganaderos y trabajan de manera conjunta para hacer crecer su sector. Un crecimiento que va de la mano de un compromiso exquisito con la legalidad vigente y avanzar en esa materia, pudiendo utilizar esta cultura de seguridad alimentaria como un acicate para ganar en competitividad.

