Entradas para MotoGP Aragón y MotoGP Valencia disponibles en MotoGPEspaña.com

sábado, 11 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El fascinante campeonato mundial de MotoGP es una de las competiciones deportivas más importantes del motociclismo. Cada año, son muchos los aficionados que se reúnen en los diferentes circuitos de España donde se celebran las carreras de la categoría reina MotoGP, Moto2 y Moto3.

Este año ya se han celebrado dos Grandes Premios espectaculares en territorio nacional y en septiembre le toca el turno al Gran Premio de Aragón. En noviembre, el Gran Premio de Valencia pone la guinda al pastel de cuatro Grandes Premios en España. En MotoGPEspaña.com se pueden encontrar muchas opciones de entradas para los forofos de este deporte que quieran disfrutar de estos maravillosos eventos.

Entradas MotoGP para el Gran Premio de Aragón Durante el fin de semana del 16 a 18 de septiembre, los aficionados a las motos se darán cita en el moderno circuito de MotorLand Aragón en Alcañiz para asistir al Gran Premio de MotoGP de Aragón.

Para ello, motogpespaña.com ha puesto a la venta las entradas para Pelouse y las diferentes tribunas, así como una serie de packs que incluyen la entrada y el alojamiento en hoteles de la zona. Esta plataforma de reservas ofrece packs configurables con un hotel en el pintoresco pueblo de Castellote y otro hotel que se encuentra en la comarca minera de la Sierra de Arcos a una distancia de poco más de 20 minutos del circuito MotorLand Aragón.

Una región idónea para aprovechar el fin de semana de las motos y disfrutar de unos días de emoción y turismo.

Final temporada MotoGP en el circuito de Cheste Entre el 4 y el 6 de noviembre se celebrará el último GP del campeonato mundial 2022, será el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo en Cheste. Un circuito con unas excelentes vistas que permite ver prácticamente la totalidad del circuito desde cualquier grada.

En MotoGPEspaña.com hay disponibles entradas para todos los bolsillos y gustos, desde la tribuna con asiento numerado más económico por menos de 50 euros, los espacios VIP como el Circuit Lounge o la Terraza VIP, el distintivo MotoGP VIP Village hasta la opción más exclusiva de Hospitality, el nuevo y exclusivo MotoGP Premier. Pero en la web de motogpespaña.com disponen además de una gran variedad de packs con hoteles en la región de Cheste, por ejemplo en Paterna, a poco más de 15 minutos del circuito, en el centro o alrededores de Valencia ciudad o en pueblos costeros como Puerto de Sagunto o Canet d’en Berenguer, ideal para prolongar y quedarse unos días en la playa.

Es posible acceder a todas las posibilidades a través de MotoGPEspaña.com para reservar con tiempo tanto las entradas como los packs,ya que las gradas se llenan desde arriba hacia abajo, teniendo arriba una mejor visibilidad.



