We Are Mammas, productos para el cuidado del suelo pélvico en el embarazo

viernes, 10 de junio de 2022, 14:38 h (CET)

Un buen cuidado durante el embarazo es imprescindible para que este tenga un final feliz. Si se cumplen ciertos aspectos clave, tener un embarazo, parto y crianza en condiciones buenas es posible. Estos suelen ser recibir información acerca de los cambios que se producen durante el embarazo y el posparto, tener acceso a una alimentación equilibrado, poder disponer de controles adecuados y, por lo general, seguir unos hábitos saludables.

Pero, aunque es poco conocido, un recurso sencillo y accesible dentro de la preparación al parto es el masaje perineal. En We Are Mammas, un proyecto dedicado a ofrecer soluciones para el posparto y la lactancia, disponen de productos específicos para que el masaje sea seguro y eficaz.

¿Cómo evitar lesiones del periné durante el embarazo? El periné o suelo pélvico está constituido por los músculos y ligamentos que soportan y sostienen a los órganos pélvicos. Juega un papel crucial en funciones fisiológicas importantísimas, y dado que puede ser afectado durante el embarazo, es necesario aplicar medidas para evitar que se lesione.

El masaje perineal es considerado una medida preventiva aplicable en el embarazo, basado en la estimulación táctil de la piel y los tejidos. Se ha demostrado que puede proteger a la mujer del trauma perineal, principalmente, episiotomías en mujeres que dan a luz por primera vez. También ayuda a reducir el dolor perineal en el posparto.

Este método ha mostrado ser eficaz si se realiza a partir de la semana 32 de gestación, esto es, a los 7 meses y medio de embarazo. Es importante que el masaje perineal se haga, como mínimo, dos veces por semana, pero también puede ser realizado a diario.

We Are Mammas dispone de productos para la realización de masajes perineales El masaje perineal se realiza en la zona ubicada entre las partes íntimas y el esfínter anal, esto es el núcleo fibroso central del perineo. Pero a pesar de ser una práctica sencilla, es recomendable emplear productos como aceites o lubricantes que ayuden tanto al proceso como al resultado.

En este sentido, We Are Mammas ofrece un aceite íntimo ideal para nutrir y proteger la piel. Está preparado con ingredientes naturales, como el aceite de oliva, de jojoba y de argán. También incorpora en su fórmula extracto de caléndula, centella asiática y manzanilla. Como complemento a este producto, tienen el kit para relaciones íntimas posparto, un lubricante a base de ácido hialurónico que ayuda a evitar la fricción en los masajes perineales. Este está totalmente recomendado en las primeras relaciones posparto.

Emplear parches de calor también es una buena opción para relajar la zona perineal. En We Are Mammas disponen de parches de arcilla que, a diferencia de los tradicionales de gel, ofrecen una temperatura duradera y gradual.

Aplicar el masaje perineal protege a la mujer contra desgarros y cortes durante el parto. Los productos ofrecidos por We Are Mammas son el complemento perfecto, ayudando a nutrir, proteger e hidratar la piel perineal.



