Los abogados laboristas profesionales de GestionamosTUDespido.es

viernes, 10 de junio de 2022, 14:37 h (CET)

La prestación contributiva por desempleo es considerada un mecanismo de protección para aquellas personas que han perdido su trabajo temporal o permanentemente. Además, también quienes han recibido una reducción en sus horas de empleo tienen la posibilidad de aplicar a este apoyo económico, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este trámite puede desarrollarse vía presencial u online, esta última es una iniciativa del SEPE para agilizar la gestión del mismo. Sin embargo, llevar a cabo el proceso por cuenta propia puede resultar complejo, por lo cual contar con la asistencia de un abogado laboralista como los de gestionamostudespido.es es la alternativa más favorable en el momento de solicitar el paro.

¿Cómo solicitar el paro? En las últimas semanas, el SEPE ha realizado diferentes publicaciones en las que informa a la colectividad sobre la nueva modalidad online para solicitar el paro, así como también de los requisitos y la duración de la prestación contributiva.

Dentro de los principales requisitos para obtener el paro, es necesario encontrarse en una situación legal de desempleo, bien sea por despido, culminación de contrato o incapacidad permanente. Asimismo, es preciso haber cotizado por desempleo en un periodo mínimo de 360 días en los 6 años anteriores.

Asimismo, estar afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, estar inscrito como demandante de empleo, no estar en edad de jubilación ni trabajando por cuenta propia, así como no cobrar pensión de la Seguridad Social son otros de los aspectos esenciales para poder solicitar el paro.

En relación con la duración, el equipo de abogados laboralistas de GestionamosTUDespido.es explica que la duración de la prestación contributiva dependerá del cálculo obtenido de los días cotizados por el trabajador en los últimos 6 años.

Razones para solicitar el asesoramiento de un abogado laboralista Como especialistas en Derecho Laboral, los profesionales de GestionamosTUDespido.es se han caracterizado por brindar un asesoramiento online gratuito para las personas que requieran solicitar el paro, ya sea de forma online o presencial.

Estos profesionales se enfocan en aclarar todas las dudas de los solicitantes y analizar cada caso de forma personalizada, con el propósito de asegurar que la persona cumpla con los requisitos solicitados por el SEPE para la tramitación de esta prestación. Asimismo, proporcionan asistencia continua en la gestión de la solicitud.

El proceso de consulta con estos profesionales se caracteriza por ser 100 % online, lo cual ayuda a garantizar una asesoría más ágil. Una vez son contactados por sus clientes, el tiempo de respuesta usualmente es de menos de 24 horas, para asignar una cita y así comenzar todo el trámite correspondiente.

La profesionalidad, transparencia y contar con unas de las tarifas por servicios legales más justos en el sector, es lo que ha llevado a los profesionales de GestionamosTUDespido.es a consolidarse como una de las firmas de abogado más destacadas en el territorio español.



