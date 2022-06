Decorar y ambientar jardines con la tienda de muebles Camino a Casa Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de junio de 2022, 14:19 h (CET)

En España, las tiendas de muebles tienden a plantear la decoración de los ambientes del hogar en función de la estación del año.

Camino a Casa no es la excepción, esta tienda de muebles de jardín, cuando el verano se acerca y es momento de decorar y ambientar cada rincón acorde con la temporada, ofrece ideas para todos los gustos.

Esta compañía, que dispone de 4 sedes en Madrid y un moderno e-commerce ha querido poner especial atención a los jardines para la temporada veraniega.

Las tendencias de decoración en los jardines este verano La firma Camino a Casa dispone de un amplio stock de muebles y elementos decorativos de todos los estilos. Gracias al trabajo de su equipo de interioristas,sus tiendas han destacado en la capital española por sus puestas en escena. Estas les han servido de inspiración a los clientes para ambientar sus hogares.

Precisamente, su personal experto destaca que en verano las decoraciones de los espacios abiertos como los jardines requieren un toque más informal.

En este estilo, los colores claros, los materiales naturales y las líneas rectas del mobiliario juegan un papel fundamental. La propuesta de Camino a Casa también incluye versiones renovadas de tumbonas, mesas de jardín, sets completos, sombrillas y pérgolas.

En estas dos últimas categorías, Camino a Casa destaca su sombrilla tamaño familiar con base de aluminio en color negro y parasol en tela blanca. Su diseño de base lateral y curva aporta un estilo único al jardín. En cuanto a las pérgolas, el modelo 214 representa una alternativa ideal para la protección de los rayos del sol. Es una estructura de aluminio con forma de cuadrado muy funcional porque no sobrecarga el ambiente.

Inspiración para tener un jardín acogedor El equipo de expertos de Camino a Casa consideran que para muchas personas este verano tendrá un significado muy especial. Será el primero que se viva en España sin las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19. Por ello, los ambientes en los hogares deberán reflejar el optimismo que representa para muchos el reencuentro con amigos y familiares sin distanciamiento social.

Además, y como cualquier otro verano, es importante que los ambientes reflejen la atmósfera que se respira en las vacaciones, asociado a la relajación, el buen humor y el disfrute.

Según Camino a Casa, junto a la renovación del mobiliario, los espacios deben complementarse con mucho césped verde y los vivos colores de las flores frescas.

Comprar el mobiliario con los expertos de Camino a Casa tiene dos ventajas muy útiles en estos tiempos. Se pueden adquirir todos los elementos en su tienda online y solicitar su envío a cualquier parte de España, incluyendo península y Baleares. Previamente, se puede contar con el asesoramiento de sus expertos para asegurarse que la compra sea la más adecuada para el espacio a decorar.



