Cómo mejorar un negocio de la mano del hilo musical adecuado

viernes, 10 de junio de 2022, 14:19 h (CET)

Desde siempre, la música ha sido capaz de transmitir emociones, influir en el estado de ánimo e, incluso, hacer recordar.

Por esta razón, es un elemento imprescindible en muchos escenarios diferentes, en los que se busca esencialmente captar la atención de las personas mediante los sentidos. Esta es también la razón por la cual el uso de un adecuado hilo musical para empresas es capaz de potenciar las ventas y de fidelizar a más clientes.

Compañías como OriginalMusic están especializadas en todo lo que tiene que ver con el marketing sensorial y auditivo. Ellos cuentan con la experiencia, los conocimientos y las herramientas para proporcionar de forma personalizada y legal la gestión musical que necesita cualquier negocio.

Mejorar la rentabilidad de un negocio con un hilo musical El hilo musical para empresas es una estrategia muy usada en la actualidad. Se puede encontrar música de fondo en negocios de todo tipo: centros comerciales, restaurantes, hoteles, clínicas, gimnasios, etc.

Lo que muchos ignoran es que no solo es una manera de crear un ambiente agradable, sino que además es una muy eficiente estrategia para incentivar la compra y mejorar la experiencia de usuario.Un buen hilo musical, cuidadosamente seleccionado, es capaz de grabarse en el subconsciente del consumidor, haceque las personas permanezcan más tiempo en el local y, por lo tanto, aumentan las probabilidades de compra. No se puede olvidar que la música influye en el estado de ánimo: un hilo musical acertado sitúa al cliente potencial en una posición más cercana y positiva ante la compra, pudiendo incluso provocar una compra impulsiva.

Por esta razón, es una de las estrategias de branding más importantes y, al mismo tiempo, más efectivas de la actualidad; con efectos casi similares a los del marketing visual. Si a esto se le suma un mayor rendimiento por parte de los trabajadores del negocio y que es una herramienta diferenciadora con la competencia, la estrategia se vuelve aún más efectiva.

OriginalMusic brinda soluciones musicales adaptadas a cualquier negocio OriginalMusic es una compañía que se especializa en la gestión musical para negocios de todo tipo y de todos los sectores. Su trabajo consiste, fundamentalmente, en crear bandas sonoras para aquellos negocios y marcas que se preocupan por la experiencia de sus clientes y trabajadores. El objetivo es crear un factor diferencial y, por supuesto, proporcionar todas las ventajas que el hilo musical ofrece de forma legal:OriginalMusic, lejos de otros reproductores como YouTube o Spotify, está autorizada por la SGAE como reproductor legal para empresas.

Concretamente, la empresa ofrece varios tipos de soluciones. Una de ellas es Moski Pro, un servicio de música en streamingpara negocios y empresas, con un amplio catálogo musical ordenado por listas prediseñadas en función del tipo de negocio, hora, actividad… Moski Pro no es solo un reproductor musical, con esta herramienta se podrá gestionar la cartelería digital de tu local; combinando imágenes, vídeos y textos según tus necesidades. Moski Business es el servicio para cadenas y franquicias de OriginalMusic: una radio corporativa creada específicamente para cada marca; con el fin de ajustarse al máximo al negocio y a las necesidades concretas del cliente.

Finalmente, no se puede pasar por alto el hecho de que OriginalMusic adapta sus servicios con música libre de derechos de autor para aquellos que quieren excusarse el pago a SGAE por la reproducción pública de su música.

En definitiva, servicios necesarios para cualquier negocio que se preocupe por su marca y por la experiencia de sus consumidores.



