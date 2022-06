Tapar canas sin tinte es posible con GR-7 Professional, una loción que no sensibiliza y no tiene efectos secundarios Emprendedores de Hoy

La aparición de las canas es un problema incómodo que puede llegar a afectar la autoestima y la seguridad de hombres y mujeres. Una alternativa innovadora y efectiva para revertir este proceso y tapar las canas sin tinte la ofrece GR-7 Professional, a través de una loción que restaura la melanina y devuelve el color del cabello de manera natural.

A día de hoy, la fórmula ha ayudado a miles de personas en toda Europa a dejar atrás las hebras de color gris, permitiéndoles tener una apariencia más joven y fresca, mediante la aplicación de un producto a base de ingredientes vegetales y principios activos que no dañan el cabello.

Las ventajas del tratamiento para tapar las canas sin efectos secundarios Mientras que otros productos del mercado contienen compuestos químicos, que puede causar daños a la estructura capilar, GR-7 Professional ha sido fabricado con ingredientes naturales como el extracto de raíz de bardana, cola de caballo y vitaminas que fortalecen el cuero cabelludo, reducen la caspa y combate la caída del pelo.

Adicionalmente, contiene tirosina, una sustancia impulsora que penetra directamente en el cuero cabelludo y activa la producción de melanina que contribuye a recuperar el color de cabello. La fórmula actúa de manera progresiva, permitiendo obtener resultados favorables en un período de 30 días, logrando aumentar la pigmentación capilar por etapas.

La efectividad de la fórmula de origen polaco ha sido testada clínicamente por Eurofins, un reconocido organismo internacional, líder en análisis de laboratorio de productos cosméticos y farmacéuticos, que constató, a través de tests y encuestas realizadas a personas que usaron el producto, que la loción revierte la aparición de la canicie de forma natural y sin causar efectos adversos al tejido capilar.

Resultados visibles en solo un mes Los profesionales de GR-7 recomiendan aplicar la loción directamente en el cuero cabelludo seco, durante la mañana y por la noche, para tener resultados más rápidos. No hay que lavarse mucho la cabeza después de usar el producto, debido a que se ralentizaría su acción.

La recuperación del color natural se efectúa entre 7 y 28 días, aproximadamente. Durante este tiempo, se verá un cambio en el cabello. Las canas comenzarán a tomar un tono ahumado hasta llegar al color natural de la persona. Después de los 60 días del tratamiento, solo deberá retocarse el cabello 2 o 3 veces por semana para mantener el color.

El laboratorio fabricante advierte que el uso de tintes podría anular el efecto de la loción. Debido a ello, las personas que tienen el cabello teñido tendrán que esperar a tener 2 o más centímetros de canas para la aplicación del tratamiento.

Los usuarios interesados en adquirir GR-7 Professional pueden ingresar en la página web de la empresa, hacer la compra del producto y recibir esta fórmula natural capaz de tapar las canas de una manera sana, efectiva y ecológica.



