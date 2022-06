Productos de Herbetom para mejorar la circulación y eliminar la celulitis Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de junio de 2022, 13:57 h (CET)

La época ideal del año para lucir piernas sin piel de naranja ni celulitis es el verano. Muchas personas tienen complejos por la apariencia de su cuerpo y se cohíben a la hora de exponerse ante los demás. En consecuencia, buscan como reducir la celulitis.

La aparición de la celulitis está directamente relacionada con la mala circulación, por lo cual la mayoría de soluciones se enfocan en tratar este problema. La propuesta del laboratorio Herbetom es Sincelut Forte, un producto que favorece la función depurativa del cuerpo y mejora la circulación.

Cómo combatir los problemas circulatorios para erradicar la celulitis Es importante saber que la celulitis es una respuesta del organismo a una mala circulación sanguínea y linfática. La mala circulación evita que se eliminen toxinas e incrementa el almacenamiento de grasa localizada en tejidos y zonas como las piernas, lo que finalmente se muestra como celulitis.

Para combatir la mala circulación y la consecuente celulitis, se recomienda, por un lado, llevar hábitos más saludables: no fumar, no consumir alcohol, una dieta saludable rica en frutas y verduras, realizar actividad física diariamente y asegurar un buen descanso. También ayuda tomar duchas frías, aumentar el consumo de alimentos antiinflamatorios y antioxidantes, elevar las piernas en casa para estimular el movimiento sanguíneo y dejar de usar ropa y calzado apretado. Todo esto, además, se puede complementar con productos como Sincelut Forte.

Buena alimentación y complementos como Sincelut Forte para eliminar la celulitis Sincelut Forte contiene ingredientes que ayudan a regular la circulación, desintoxicar el organismo y controlar el peso. Se trata de un producto que incluye sirope de arce, zumo de grosellero negro, bromelaína, extractos de cereza, fresno, bardana y ortosifón, entre otros elementos naturales con propiedades beneficiosas. Su modo de empleo es sencillo, ya que solo se debe agregar un vial en un vaso lleno de agua y beber, preferiblemente en ayunas. La dosis recomendada es de una al día, y debe complementarse con alimentación equilibrada y ejercicio.

Los expertos de Herbetom recuerdan que alimentarse bien es esencial para erradicar y prevenir la aparición de la celulitis. Consumiendo sustancias naturales, como las presentes en Sincelut Forte, se promueve la función depurativa del organismo. Esto facilita la circulación venosa, el fluido adecuado de la sangre en todos los tejidos y la pérdida de grasa que permite bajar de peso, mantener la figura y lucir unas piernas sanas al mismo tiempo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.