La importancia del mantenimiento del filtro del aire acondicionado del coche, por la red de talleres BlackTire

La suciedad o el desgaste en el filtro de aire acondicionado coche puede provocar daños, tanto a los vehículos como a las personas que los usan. Esto sucede porque el filtro corroído esparce suciedad en el vehículo y, además, no permite una correcta regulación de la temperatura. Como resultado, pueden incrementar las enfermedades respiratorias y las alergias y se hace un mayor gasto de combustible, ya que el dispositivo no enfría lo suficiente.

Además, la mayoría de los filtros no han recibido mantenimiento durante la pandemia, por lo cual aún pueden acumular virus y bacterias. En ese sentido, los talleres profesionales como BlackTire están disponibles en España para mejorar esta situación.

¿Por qué es necesario el mantenimiento del aire acondicionado del vehículo? El aire acondicionado de un coche debe tener un mantenimiento preventivo frecuente. De lo contrario, comenzará a fallar y el vehículo se calentará en su interior, causando somnolencia, mareo y fatiga para el conductor y los pasajeros. Debido a que estos síntomas pueden generar accidentes, es importante buscar el origen del problema una vez ocurre.

El primer paso común es verificar si existe un fallo en el sistema de climatización provocado por fugas en el circuito de gas. Si este no es el problema, puede tratarse de una avería en la caja del climatizador. Esta pieza cuenta con trampillas que separan el aire de la calefacción, del aire acondicionado. Si no se cierran correctamente, esto puede provocar que los filtros de aire se ensucien, dificultando el funcionamiento del dispositivo. En este caso, es indispensable higienizar o sustituir los filtros para evitar una mayor obstrucción.

Aunque estos son los casos más frecuentes, los aires pueden presentar otros errores que expongan peligro en el interior del vehículo. Por esta razón, recomiendan hacer una limpieza profunda de cada componente, al menos, una vez al año.

¿Qué hacer para evitar que el aire acondicionado se estropee? El principal consejo para extender la vida útil de los aires acondicionados es mantener una temperatura adecuada. En este sentido, resulta idóneo configurar el frío entre 21 y 23 grados. Asimismo, el propietario del vehículo debe ventilar el interior antes de encenderlo, ya que los coches acumulan calor mientras están aparcados y si se usa el aire de inmediato, el aparato tendrá que hacer un mayor esfuerzo.

Por otra parte, aunque sea invierno o temporadas de bajo calor, se recomienda encender el aire ocasionalmente para evitar que sus componentes se deterioren.

Por último, es fundamental someter al vehículo a una revisión técnica anual para asegurar que todo esté bajo control. Al respecto, el taller de BlackTire ofrece un equipo de profesionales dedicados a la mecánica avanzada. Con 10 años de experiencia, la empresa es capaz de resolver todo tipo de problemas. Además, cuenta con una red de talleres a nivel nacional que facilitan el servicio.



