¿Cuál es el collar perro ideal?, según Izaladog

viernes, 10 de junio de 2022, 13:15 h (CET)

Al sacar a pasear a los cachorros, es muy importante contar con un collar resistente para que no se escapen y que les sea cómodo. Como existe una gran variedad de materiales y formas, resulta complicado definir cuál es el collar perro ideal.

En este sentido, Izaladog ofrece el collar clásico, con medidas estándar, y el Martingale, un tipo de collar antiescape, pensado para perros que tienen la cabeza muy pequeña.

Escoger entre dos tipos de collares Los collares para perros son herramientas esenciales para las salidas diarias o los paseos con la familia, puesto que los animales suelen correr y, si el collar no está lo suficientemente ajustado a su tamaño, probablemente se puede escurrir y escapar. Izaladog vende collares para perros altamente resistentes y en tamaños y diseños diversos. Las diferentes tallas se ajustan con un broche y, gracias a la cinta de nilón que los collares llevan en su interior, proporcionan la firmeza adecuada para los tirones imprevistos.

Como todas las mascotas son diferentes y algunas tienen tamaños muy particulares, el Martingale es un modelo que se conoce como collar antiescape, ya que tiene un sistema de agarre sin cierres que se adapta a cualquier tamaño de cuello. Desde que llegaron al mercado, se posicionaron entre el resto por su facilidad de ajuste y que no aprietan mientras que el perro no tire de la correa.

Encontrar el collar ideal Si el perro es de los que tira mucho y es muy inquieto, el collar ideal sería el clásico de broche; mientras que si es tranquilo, un Martingale puede ser perfecto para él. En razas de mascota como los galgos o galgos italianos, que son razas con cuellos largos, un Martingale ancho de 5 cm puede quedar muy elegante.

Pero, para no tirar del cuello del perro, siempre se puede elegir un arnés, que es otra forma de pasear a una mascota.

Todos los artículos de Izaladog están hechos a mano en España y se pueden adquirir online a través de su web.



