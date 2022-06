El servicio de alquiler de motos de agua en Valencia de Rentjetskivalencia.com Emprendedores de Hoy

Una de las actividades más comunes en verano es conducir una moto de agua, de hecho, en los últimos años la demanda ha aumentado. La adrenalina que generan los deportes de acción resulta atractiva para una gran cantidad de personas, sobre todo durante las vacaciones.

En la empresa rentjetskivalencia.com, los clientes pueden disfrutar de la temporada de verano en Valencia, sin la necesidad de tener experiencia en la conducción de la moto para pasarlo bien.

Asimismo, el alquiler de motos de agua en Valencia se realiza de forma simple y cuenta con especialistas con una amplia trayectoria en esta disciplina, por lo cual el servicio está garantizado.

Rentjetskivalencia.com es la alternativa más sencilla para alquilar motos de agua en Valencia Para alquilar una moto de agua en Valencia, los clientes deben acercarse a la base de la empresa y cumplir con el proceso de check in, para lo cual necesitan entregar su DNI, NIE o pasaporte. De esta manera, es posible realizar el contrato, teniendo en cuenta los compromisos, las normas e indicaciones que el instructor establezca.

El siguiente paso es prepararse para la actividad, proceso en el que el cliente se coloque un bañador o bikini, junto con el chaleco homologado, para garantizar su seguridad durante el recorrido.

La salida se lleva a cabo en las instalaciones de la Marina de Valencia y la llegada se realiza en el poblado náutico. Los horarios de salida son cada media hora desde las 10:00 hasta las 19:00, entre los meses de marzo y octubre, que es el período en el cual las condiciones climáticas permiten recorrer a bordo de un jet ski.

Los clientes no requieren titulación o licencia para conducir una moto de agua La ventaja de alquilar una moto de agua es que no se requiere una licencia para conducirla legalmente, por lo cual se trata de una actividad accesible para cualquier persona. Sin embargo, antes de comenzar la actividad, el cliente recibe un pequeño curso de inducción para conocer sobre el manejo de la moto acuática y las normas básicas de navegación.

El servicio de Rentjetskivalencia.com incluye la entrega de los chalecos salvavidas, un seguro de responsabilidad civil, el acompañamiento del instructor e incluso existe la posibilidad de alquilar un jet ski para 2 personas.

Además, como es una actividad que asegura diversión para grupos de varias personas, la empresa recomienda esta actividad para las despedidas de soltera y soltero.

Una de las opciones más recomendadas para descubrir sensaciones nuevas durante el verano es conducir una moto de agua en Valencia, acompañado del equipo profesional de Rentjetskivalencia.com. Desde 80 €, el cliente puede disfrutar a bordo de una moto de agua durante 30 minutos, sin requerir experiencia previa en esta actividad.



