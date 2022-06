Yeguada La Pajarita pone a la venta caballos sementales de pura raza española Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de junio de 2022, 13:17 h (CET)

Los caballos de pura raza española se han convertido en símbolos distinguidos. Estos son conocidos también como caballos andaluces y son admirados por todos los que aman los equinos.

En Yeguada La Pajarita, una ganadería ubicada a las afueras de Villarrobledo, se dedican a la cría y comercialización de este tipo de ejemplares. Actualmente, tienen a la venta sementales de pura raza.

¿Qué rasgos característicos tiene un caballo de pura raza española? Por lo que respecta a su aspecto físico, los caballos de pura raza española no son los más corpulentos. De hecho, podría decirse que su tamaño encaja en unas dimensiones medias. Su alzada varía entre los 155 cm y los 175 cm. Son animales que se caracterizan por un tener un cuerpo bien proporcionado, ancho y robusto, con patas largas y potentes. En general, los caballos andaluces son ágiles y fuertes, sin dejar de resaltar su elegancia y belleza.

Pero la seña de identidad más valiosa de estas criaturas tiene que ver con su carácter. Los caballos de pura raza española son dóciles, nobles e inteligentes. Estas características los convierten en caballos muy fáciles de domar si se les atiende de manera correcta. Por este motivo, son muy utilizados para la monta y como caballos de paseo. Además de esto, son muy populares entre las disciplinas de doma clásica, doma vaquera y otras artes tradicionales, como el rejoneo.

¿Dónde comprar sementales de pura raza? En Yeguada La Pajarita ponen especial atención en el cuidado de sus caballos, uniendo la tradición con las técnicas de crianza más modernas. La pasión y dedicación en esta tarea es su valor diferenciador. Esta ganadería cuenta con unas instalaciones estupendas para el cuidado y la doma de sus hermosos ejemplares. Cada uno de ellos es tratado de manera individual y especializada, con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y que logre destacar frente a los demás caballos.

En cuanto al coste, Yeguada La Pajarita se preocupa por ofrecer a sus clientes precios asequibles, dependiendo de las características particulares de cada semental. Además, cuenta con un grupo de expertos que se encarga de brindar asesoramiento a la hora de elegir el caballo. Estos se dedican a explicar la historia de cada uno y todos los aspectos necesarios para que el cliente no tenga dudas sobre su decisión.

En su página web es posible observar todos los sementales de pura raza disponibles para la venta, junto con sus características. Una vez escogido el ejemplar, los interesados pueden programar una visita para verlo en persona y confirmar la compra.



