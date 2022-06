La revolución de la ortodoncia invisible Comunicae

viernes, 10 de junio de 2022, 13:06 h (CET) Este tratamiento llevado a cabo por Antonio Losada Clínica Dental permite corregir las piezas dentales sin dolor para el paciente La ortodoncia invisible es una de las opciones más demandadas en toda clínica dental en Sevilla. El material con el que están creadas las férulas utilizadas para la corrección de la posición de las piezas dentales hace que sea imperceptible para los demás, siendo el factor estético uno de los puntos más importantes por el que los pacientes eligen esta técnica.

Los especialistas de Antonio Losada Clínica Dental utilizan la última tecnología para poder crear alineadores mediante un software 3D. Durante todo el desarrollo del tratamiento, esta herramienta permitirá simular de forma digital la dentadura del paciente para poder corregir la posición de las piezas dentales.

La comodidad que ofrecen las férulas y la posibilidad de retirarlas en distintas situaciones como durante las comidas o la práctica de deporte las hacen de lo más prácticas. El tiempo que deberá de tenerla puesta el paciente al día es de 22 horas como mínimo. Este tratamiento completamente personalizado hace que sea mucho más llevadera su utilización. La retirada de la férula permite una mejor higiene bucodental, dado que el paciente podrá usar hilo dental para poder acceder a aquellas partes donde el cepillo no ha podido llegar.

Con la ortodoncia invisible desaparecen los problemas relacionados con heridas o llagas en la boca durante el tratamiento. A diferencia de los Brackets, esta técnica no conlleva ningún tipo de dolor durante su desarrollo.

Esta clínica dental en Sevilla ofrece todas las facilidades para corregir problemas relacionados con la posición de la dentición con una técnica innovadora y de calidad. Sus férulas realizadas a medida permitirán que el paciente disfrute de los resultados en un tiempo menor que aplicando la ortodoncia tradicional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.