Llega 'Catch A Jet', la app que promete vuelos en jet privado para todos

viernes, 10 de junio de 2022, 13:10 h (CET) La nueva app Catch A Jet permite reservar asientos en jet privado que de otra forma volarían vacíos, ofreciendo tarifas hasta un 75% más bajas a las existentes en idénticos vuelos en jet. Actualmente, se operan unos 300.000 vuelos anuales en jet privado sin pasajeros desde y hacia Europa con el fin de reubicar los aviones donde se necesitan. Madrid, Barcelona, Ibiza y Mallorca están entre las 20 rutas más operadas en Europa Catch A Jet se presenta como una innovadora aplicación que permite que un público más amplio pueda viajar en jet privado de una manera inteligente. La aplicación ofrece la reserva de jets privados que previamente han sido programados para volar sin pasajeros. No solo posibilita viajar en jet privado de una manera más fácil, además, ofrece tarifas un 75% más bajas a las de vuelos contratados en jet.

Catch A Jet es una Start-up que ofrece desplazamientos en jet privado más asequibles y para todos los públicos. La aplicación, disponible en iOS y Android, facilita a los clientes rutas y horarios disponibles en los que el avión vuela sin pasajeros - a este tipo de rutas se les denomina "trayectos vacíos" o “Empty Legs” y esto sucede cuando los aviones son fletados para hacer un solo trayecto de ida o de vuelta. Ejemplo de ello sería un avión que regresa a su base de operaciones después de dejar a un cliente en otra ciudad o viceversa.

La idea de hacer uso de estos vuelos proviene del CEO y ex piloto comercial, Chris Kuiper, Surge en una conversación con un amigo trabajador en una compañía de jets privados. “Me habló de la gran frecuencia que realiza tramos sin pasajeros, esto hizo preguntarme por el uso práctico de estos vuelos, la respuesta, después de mi investigación, fue: Ninguno” - Explica Kuiper

Lujo para todos

La ventaja de utilizar vuelos vacíos disminuye el precio hasta un 75% respecto a la tarifa habitual de fletar un jet privado, de forma que Catch A jet ofrece la posibilidad de vuelos privados de lujo al alcance de todos. La aplicación ofrece precios de reserva de un jet privado completo incluso por debajo de un billete de clase ejecutiva para un vuelo de Europa a Estados Unidos. “Imagina disfrutar de un vuelo en jet privado en familia o con un grupo de amigos, y dividir el precio entre 4 o 6 personas, esto lo convierte en una oferta aún más atractiva” - Puntualiza Kuiper. Los jets de los operadores contratados ofrecen un espacio de 4 a 15 ocupantes, por lo que son ideales tanto en viajes de negocios como de placer.

Conectando cliente y vuelo

El cliente introduce en la app fecha y aeropuerto de destino y llegada. Si los datos coinciden con un trayecto vacío, el cliente puede reservar y pagar el vuelo en un minuto. La app dispone de un motor inteligente, de manera que, si no encuentra el recorrido deseado, busca vuelos dentro de un radio de 150 kilómetros en aeropuertos cercanos. En el caso de no disponer de ninguna alternativa, el cliente recibirá un mensaje tan pronto como haya un vuelo disponible.

Beneficios

Además del beneficio económico, volar en jet privado tiene muchas más ventajas como tiempo y comodidad, evitando colas, embarques interminables y largas distancias entre terminales, lo cual es un gran beneficio por la situación actual de muchos aeropuertos europeos. Los jets privados pueden además despegar y aterrizar en aeropuertos mucho más pequeños y que, a menudo, están mucho más próximos al destino. Catch A Jet también es una opción inteligente para el viajero con conciencia medioambiental, al utilizar vuelos vacíos y programados, el cliente toma una decisión más sostenible que la de fletar un avión privado que tan solo operará para ese trayecto.

“Catch A Jet abre la oportunidad al alcance de todos, sin importar el tipo de pasajero, tanto de negocios como de placer. Ofrece tarifas reducidas que permiten viajar cómoda y eficientemente, de una forma inteligente y consciente. Como cliente, es tu decisión quién te va a acompañar en el viaje, después de todo, un jet privado es… privado.” - Bromea Kuiper.

La aplicación se puede descargar de manera gratuita y sin suscripción a través de www.catch-a-jet.com o en Google Play y Apple Store.

