La transformación del sector industrial según un informe de Schneider Electric y MIT Technology Review

El nuevo informe de Schneider Electric y MIT Technology Review desvela un cambio en materia de sostenibilidad que ha llevado a las principales empresas del sector a pasar de la sostenibilidad "incidental" a la intencional en sus operaciones. Ahora, los fabricantes líderes quieren una visibilidad total de la huella de carbono a lo largo de toda la cadena de suministro, en lugar de la mera eficiencia de los procesos Schneider Electric, el líder de la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, y la corporación más sostenible del mundo de 2021, según Corporate Knights, ha trabajado con MIT Technology Review, empresa independiente de medios de comunicación mundialmente reconocida, para mostrar el impulso hacia la sostenibilidad que se está produciendo actualmente en el sector industrial, con un objetivo a largo plazo: la visibilidad total de la huella de carbono a lo largo de toda la cadena de suministro.

El estudio realizado conjuntamente por ambas empresas, bajo el título "Gestión de equipos y sostenibilidad", revela que los fabricantes líderes están convirtiendo la sostenibilidad en el objetivo de la mejora de sus procesos, en lugar de ser una simple consecuencia de la gestión responsable de los equipos.

Entre las principales conclusiones del informe, destacan las siguientes:

A umentan las prácticas sostenibles específicas de los productos: Las empresas líderes están modernizando los procesos para hacer posible la descarbonización, al mejorar las operaciones de los equipos, al reducir los residuos y al fabricar productos de forma menos intensiva en carbono.

El informe sugiere que los fabricantes están intentando obtener una mayor visibilidad a través de las analíticas de datos y las cadenas de suministro conectadas digitalmente. Al adoptar los principios de la Industria 4.0, los fabricantes utilizan sensores y herramientas de gestión del rendimiento para aumentar el flujo de datos relevantes relacionados con las emisiones de carbono y la sostenibilidad, en todas las operaciones de la empresa.

Ahora, las organizaciones pueden contar con diseños virtuales para poner a prueba nuevos modelos de producción sostenibles en realidad virtual, antes de realizarlos en la realidad "física" intensiva en carbono, como los gemelos digitales, con el objetivo de reducir la energía en los procesos de diseño de producción.

Entre ellos, se incluye el construir instalaciones que permiten desmontar productos existentes, con el fin de aprovechar mejor las piezas de repuesto y los modelos de coste total de propiedad (TCO), que vinculan el diseño del producto con menos procesos y una fabricación más sostenible, e incluso reducen la vida útil de los productos que demandan un uso intensivo de maquinaria, para aprovechar las innovaciones iterativas en eficiencia eléctrica. Frédéric Godemel, EVP of Power Systems & Services de Schneider Electric, ha asegurado: "La fabricación está pasando de la sostenibilidad incidental a la intencional, según este nuevo informe. La sostenibilidad ya no es una feliz coincidencia; ahora, el prestigioso tándem de la gestión eficiente de los equipos y los principios sostenibles intencionados marca el camino hacia la descarbonización efectiva a largo plazo en la fabricación.

"Dicho esto, cada vez tenemos menos tiempo para descarbonizar. Los fabricantes deben acelerar sus esfuerzos a través del uso óptimo de las tecnologías digitales y de los datos, para que la industria pueda contribuir de forma significativa a los objetivos climáticos internacionales cuando realmente importa".

Para saber más sobre cómo las empresas globales usan el conocimiento y la innovación para que sus activos y sus procesos de fabricación sean neutrales en carbono, consult el informe " Equipment management and sustainability: How global businesses use insight and innovation to make their manufacturing processes and assets carbon neutral", que ya está disponible.