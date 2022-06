Gambas a la plancha y bacalao al pil pil en el restaurante Casa Ricardo de Madrid Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de junio de 2022, 12:42 h (CET)

Dos de las recetas típicas de la gastronomía española son las gambas a la plancha y bacalao al pil pil.

Además, son unas de las preferidas tanto de los ciudadanos, como de personas de otros países. La razón es que tienen un exquisito sabor capaz de satisfacer a los paladares más selectivos, aunque cada restaurante tiene su secreto para la elaboración de estos platos.

En Chamberí, uno de los lugares de referencia para degustarlos es Casa Ricardo. Este restaurante en Madrid asegura ofrecer una atención 100 % personalizada a cada uno de sus clientes, siendo posible reservar una mesa de forma online para saborear esta rica comida en compañía de la familia o de los amigos, en un ambiente diferente al de casa.

¿A qué se debe el éxito de las gambas a la plancha y bacalao al pil pil? Las gambas a la plancha y bacalao al pil pil son unos de los platos más solicitados en Casa Ricardo por los amantes de los alimentos del mar, ya que además de deliciosos, son muy saludables. La primera receta es típica de la costa española y la segunda es tradicional de la cocina vasca.

La gamba es un crustáceo marino que se presta para una infinidad de preparaciones, pues se puede hacer al ajillo, al horno, etc. No obstante, a la plancha resultan suculentas. Estas son perfectas tanto para la comida como para la cena, y más aún y se acompañan de un buen vino.

Por su parte, para la preparación del bacalao al pil pil se necesitan tres ingredientes aparte del bacalao: aceite de oliva, ajo y guindillas (opcionales). Este se cocina en una cazuela de barro para darle un sabor inigualable y se puede acompañar con arroz blanco y ensalada y complementarse con un vino.

Amplia carta de platos, postres y bebidas Casa Ricardo es un restaurante que muchos consideran una tradición, dado que abrió sus puertas en 1935, y desde entonces, acuden, bien sea los días entre semana a la hora de la comida, o los fines de semana durante en un plan familiar.

En este restaurante en Madrid ofrecen estos dos platos, junto con una variada carta con postres y bebidas. En esta, los clientes podrán escoger entre arroz con leche casero, flan de huevo espacial, filloas rellenas de crema pastelera, profiteroles bañados en chocolate y más.

Los interesados en acudir al restaurante pueden acceder a su página web donde hacen las respectivas reservas.



