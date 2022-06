Matific, la mejor plataforma digital para aprender matemáticas jugando Comunicae

viernes, 10 de junio de 2022, 10:06 h (CET) Matific es una plataforma de matemáticas, alineada con la LOMLOE, que aumenta el rendimiento de los estudiantes, es inclusiva, fomenta la motivación y reduce la ansiedad por las matemáticas. El aprendizaje de las matemáticas basado en juegos o GBL es una metodología didáctica que motiva y facilita un aprendizaje activo, inclusivo y personalizado, según las necesidades del alumnado Matific es una plataforma digital para trabajar la competencia lógico-matemática en la Educación Infantil y Primaria adaptada al curriculum escolar. Está diseñada por expertos en educación y orientada a docentes, estudiantes y centros educativos con el objetivo de enseñar y aprender matemáticas de una manera divertida, educativa e interactiva en un entorno digital bajo los principios pedagógicos de: motivación intrínseca, aprendizaje personalizado, contexto significativo, pensamiento crítico y comprensión conceptual.

El aprendizaje basado en juegos o GBL (Game-Based Learning) es una metodología motivadora para el alumnado que facilita su participación en experiencias con un aprendizaje activo. El tiempo de juego es un tiempo de aprendizaje, adaptado al ritmo y a las necesidades de cada estudiante. En este sentido, Lara Fernández Boo, ejecutiva de ventas de Matific en España, afirma: “nosotros creemos que el juego es una parte esencial del aprendizaje, y estamos convencidos de que podemos ayudar a miles de estudiantes de toda España a enamorarse de las matemáticas, disfrutándolas como no habían imaginado hacerlo antes”.

La tecnología, en Matific, lejos de ser un enemigo, se ha convertido en un aliado poderoso al ser un recurso digital educativo que fomenta la motivación, reduce la ansiedad por las matemáticas y facilita el aprendizaje a través del juego. Una propuesta, en un entorno lúdico y gamificado, que engancha al alumnado, mejora su interés por las matemáticas, el cálculo mental y el razonamiento, cumpliéndose la premisa de Jean Piaget, “los niños no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan”.

Matific promueve un aprendizaje personalizado, basado en el juego en función del ritmo de cada uno y entronca de lleno con el actual ecosistema de innovación educativo de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) que propone personalizar el aprendizaje como alternativa para mejorar la educación, según las necesidades individuales y, también, impulsar el proceso de expansión en entornos virtuales o híbridos. A este respecto, Guillermo Negre, jefe de estudios en el colegio La Milagrosa de Cullera y parte del equipo de JustEDU, destaca que “el aprendizaje, basado en juegos, es una estrategia cada vez más utilizada para captar y mantener el interés y la motivación del alumnado. Con Matific podemos implementarlo de forma adecuada en nuestras unidades didácticas, lo que supone un factor diferencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Matific adecúa su contenido con los libros de texto con el fin de garantizar una mayor integración. La plataforma está disponible en más de 40 idiomas (incluidos castellano, euskera, catalán y muchos más) e incluye la traducción y revisión por docentes en activo para garantizar que el idioma usado coincida con el que se imparte en el aula.

Matific Plataforma digital de recursos lógico-matemátics en Educación Infantil y Primaria. Creada en 2012. Esta empresa tiene su sede central en Sídney (Australia). Galardonada con más de 12 premios internacionales, opera en más de 60 países y es utilizada por más de cinco millones de docentes y estudiantes. Está disponible en más de 40 idiomas y ofrece más de 2.500 actividades interactivas.

