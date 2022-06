Servicios de consultoría de IVA intracomunitario con una perspectiva global Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022

Las empresas y los autónomos que importan y exportan productos o servicios dentro de la Unión Europea tienen la opción de apegarse al IVA intracomunitario. Se trata de una norma especial del IVA que facilita el intercambio comercial entre socios intracomunitarios, permitiendo a los empresarios y particulares no tener que introducir el impuesto en sus facturas a clientes europeos.

Expandir una actividad comercial en el exterior supone retos y dificultades que se deben evaluar con anticipación para evitar incurrir en posibles sanciones y complicaciones administrativas. En este sentido, contar con profesionales en el sector es una gran opción. Marosa es una firma internacional que dispone de un equipo de asesores y delegados en distintos países europeos, quienes se encargan de brindar un servicio de consultoría global que atiende cualquier asunto u obligación de sus clientes.

¿Cómo se aplica el IVA intracomunitario? El IVA intracomunitario se aplica en la compraventa de bienes y servicios entre países miembros de la UE. Por ejemplo, una empresa o autónomo radicado en España que vende productos a una empresa de otro país comunitario (Francia, Italia, Alemania, etc.) ha de aplicar la norma del IVA intracomunitario al hacer su factura, teniendo en cuenta tres situaciones.

El primero, si se trata de la venta de un bien o servicio de una empresa de la UE, siempre y cuando el destinatario esté dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). En segundo lugar, si se trata de la compra de un bien con fines comerciales. En estos casos, el comprador (empresa) ha de liquidar el IVA como si lo hubiese vendido él mismo en su país, luego podrá deducir el impuesto siguiendo ciertos procedimientos fijados por la Agencia Tributaria. Por último, en la compra de un servicio, en el cual se utiliza la misma regla que en la compra de un bien.

Consultoría de IVA intracomunitario con enfoque global Marosa se ha consolidado como una empresa referente en el sector de la consultoría tributaria en España, porque ofrece un servicio de asesoría integral en IVA intracomunitario que brinda una vista comparada de las normativas en todos los países, incluyendo las simplificaciones disponibles en cada jurisdicción. Los servicios de la empresa abarcan la configuración del software ERP de sus clientes con los requisitos de facturación y cumplimiento de obligaciones SAF-T.

También, realizan un chequeo general para supervisar el cumplimiento de las obligaciones del IVA en cada territorio, subrayando cualquiera área de riesgo y aportando recomendaciones de mejoras para la liquidez de las empresas. Asimismo, ofrecen cursos en IVA individualizado a sus clientes. Los cursos pueden ser enfocados en cada región de Europa en una industria concreta a solicitud de los clientes. Por último, brindan a los departamentos financieros de las compañías las herramientas y los manuales necesarios para llevar a cabo las normas de IVA en cualquier país europeo.

Todos estos aspectos hacen que los autónomos o empresas puedan llevar un mejor control en la gestión fiscal, bajo la supervisión de un equipo experimentado como el de Marosa.



