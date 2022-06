Fidalsa Alquiler firma un acuerdo de colaboración con Homes & Villas by Marriott Internacional Comunicae

viernes, 10 de junio de 2022, 09:06 h (CET) Los alojamientos de Fidalsa Alquiler ya están disponibles en la plataforma Fidalsa Alquiler, especialista en alquiler vacacional, ha firmado un acuerdo con Marriott Internacional para comercializar sus alojamientos a través de su marca Homes & Villas.

Lanzada en 2019, Homes & Villas by Marriott International es una plataforma de más de 60.000 viviendas de lujo en más de 700 destinos de todo el mundo. Cada propiedad se elige cuidadosamente y debe cumplir con los altos estándares de diseño, limpieza, seguridad y comodidades de Marriott International.

Fidalsa Alquiler, especializado en villas “premium”, propiedades de alto nivel adquisitivo, que poseen una serie de características que hacen que la propiedad sea única. Son viviendas de lujo, convertidas en alojamientos turísticos. Tienen todas las comodidades que se pueden desear y hace que muchas veces, los clientes prácticamente no salgan de la propiedad. Permite disfrutar a los viajeros de hogares que son prácticamente un destino en sí mismo.

“Estamos encantados de anunciar esta nueva alianza, que forma parte de nuestra estrategia para obtener la mejor comercialización de nuestras villas premium”, comentaba Begoña Martínez, gestora de la empresa.

Los alojamientos principalmente de Alicante, Murcia, Vizcaya y Cantabria ya están disponibles en la plataforma de Homes & Villas.

Sobre Fidalsa Alquiler

Especialistas en alquiler vacacional en España con 10 años de experiencia en el sector. Gestiona propiedades cuidadosamente seleccionadas, de forma integral y mediante estrictos controles de calidad. Trabaja para que su clientes se sientan como en casa durante sus vacaciones.

10 años de experiencia

Clientes de más de 100 países

Visibilidad en más de 50 portales de todo el mundo

Más de 500 propiedades en su porfolio

Equipo multilingüe

Web en 6 idiomas

Reconocimiento de los grandes portales de turismo www.fidalsaalquiler.es

www.fidalsarent.eu

