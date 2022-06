Lienzo personalizado con nombres como regalo original, de VeAlma Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 17:56 h (CET)

Regalar un lienzo personalizado con nombres puede ser una excelente opción para sorprender a cualquier persona.

Este tipo de artículos nunca pasan de moda, pues siempre han sido una alternativa para decorar cualquier área de una casa como el comedor o las habitaciones.

Si estos se adquieren, además, en una tienda donde utilicen materiales de calidad, los lienzos pueden perdurar por muchos años y pasar de generación en generación. Una de las tiendas que se ha convertido en referencia en este sector es VeAlma, una tienda online que ofrece una gran variedad de lienzos personalizados.

¿Por qué se recomienda regalar un lienzo personalizado con nombres? Cuando se quiere impresionar a un ser querido con un obsequio en una fecha especial, no hay nada mejor que apelar a la originalidad. En ese sentido, el lienzo personalizado con nombres figura como una alternativa singular que marca la diferencia, ya que es capaz de despertar emociones únicas a las personas obsequiadas.

Si se acude a la tienda online VeAlma se pueden elegir lienzos de bonitos paisajes donde se pueden grabar hasta 10 nombres sobre ellos, ya sean de todo un grupo familiar, de una pareja o cualquier otra opción que el cliente quiera.

La particularidad de estos lienzos es que se pueden personalizar los textos en función de lo que cada persona desee y acorde a cada momento. Es decir, la personalización puede variar según si se va a obsequiar el Día de la Madre, en un cumpleaños, en el aniversario de bodas, etc.

¿Qué características tienen los lienzos de VeAlma? Son muchas las personas que manifiestan estar satisfechas con los lienzos de VeAlma. La empresa garantiza que sus productos son de la más alta calidad, pues utilizan materiales resistentes y duraderos. Además, son elaborados en el país artesanalmente, dado que son hechos completamente a mano.

Los clientes tienen la opción de elegir entre muchas alternativas. La tienda ofrece lienzos con motivos para todos los gustos y necesidades, como un árbol con un corazón, un muelle, un árbol tallado, un candado de corazón, una playa al atardecer y más.

El proceso para adquirir un lienzo se realiza a través de su página web. Los usuarios deben entrar a la plataforma de VeAlma, elegir el artículo de preferencia, colocar el tamaño deseado, que puede ser 40X30, 60X40 o 80X60, seleccionar el número de nombres, escribir los nombres, añadir el pedido al carrito y procesar la compra. Los envíos son gratuitos y llegan a su destino entre 2 y 8 días hábiles.

Los lienzos vienen listos para colgar y los bastidores son de madera de abeto. El precio de los mismos varía dependiendo del modelo. Para más información, se debe visitar el sitio web de la empresa donde están todas las especificaciones.



