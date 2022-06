Decor Mobel de Payrà, dos tiendas de muebles en Girona con más de 42 años de historia Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 17:42 h (CET)

En ocasiones, las personas necesitan asesoría cuando están involucradas en una decoración o remodelación del hogar para encontrar los elementos que encajen perfectamente con cada área del inmueble, ya sea la sala, la cocina, los dormitorios o los baños.

Si no se tiene mucha idea de lo que se quiere hacer, lo mejor es acudir a lugares que se conviertan en los mejores aliados para la transformación de cualquier vivienda. Quienes buscan específicamente tienda de muebles Girona, pueden acudir a Decor Mobel, la cual se caracteriza, según los propios usuarios, por un trato familiar y cercano con cada uno de sus clientes. En este establecimiento se pueden encontrar una gran variedad de productos, así como un excelente servicio de reforma integral.

42 años de experiencia en el sector La tienda de muebles Decor Mobel tiene 42 años de experiencia en el sector. Hoy en día, compite con losplayers internacionales más grandes del mundo. La misma resalta por el buen trato que le ofrece a la clientela y por la variedad de productos que pone a disposición para que las personas diseñen la casa de sus sueños con productos duraderos y de calidad.

Actualmente, cuentan con muebles para salón comedor, armarios y vestidores, dormitorios juveniles, sofás cómodos, colchones para un descanso placentero, cocinas modernas, artículos de baño, parquets y suelos de varios estilos. Cabe destacar que trabajan con reconocidas marcas como Pianca, Gruposeys, La Grama; Jotajotape, Mordillo, Torresol, Stressless, Tajoma, Sonpura, Huckla, entre otras.

Para garantizar que los clientes hagan una buena elección, disponen de interioristas expertos que están a la vanguardia de la moda y que son conocedores de los diseños y las tendencias en el mundo de la decoración. Los mismos están a disposición para ofrecer asesoría a quien lo necesite.

Proyectos de reforma integral Realizar una reforma integral en el hogar suele ser algo complejo, ya que engloba toda la estructura de una casa, piso, apartamento, oficina, local comercial, etc. Es decir, supone la remodelación de elementos fundamentales como las paredes, las ventanas, los suelos, las puertas, etc. Para que todo quede a la perfección, lo mejor es solicitar servicios profesionales.

La tienda de muebles Decor Mobel también tiene el servicio de reforma integral con asesoramiento exclusivo y servicio propio de montaje y transporte. Los expertos en el área se encargan de cada detalle para complacer todas las exigencias de los clientes.

Los interesados en obtener más información sobre cada uno de los productos y servicios de la compañía, pueden consultar su página web donde ofrecen todos los detalles al respecto. Además, por la misma vía se puede acceder a los teléfonos de contacto y a sus perfiles en redes sociales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.