El futuro de TikTok y su importancia para las marcas, por Kofumedia Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 17:39 h (CET)

Hasta hace poco se creía que TikTok era una red social solo para adolescentes, pero en los últimos años, la plataforma ha tenido un crecimiento importante en el posicionamiento de las marcas. Esta aplicación utiliza un algoritmo completamente diferente al de las redes sociales de Meta, como Instagram y Facebook. En ese sentido, es fundamental contar con un equipo como el de Kofumedia, que conozca el funcionamiento de esta y pueda diseñar una estrategia de contenido que beneficie a la empresa.

TikTok, el futuro de las marcas Lo que hace a TikTok una plataforma tan adictiva es el formato de vídeos cortos que llegan a un gran número de personas, sin importar segmentación geográfica o cantidad de seguidores. Esto impulsó a muchas marcas a mostrar sus productos y servicios a un nuevo mercado. Solo en agosto del 2021, esta red social tuvo más tráfico que cualquier otra en el mundo, incluso más que Instagram, y se prevé que este año siga en aumento.

Por su parte, los expertos del marketing se basan en sus números de crecimiento para identificarla como la red social que deben utilizar las pequeñas empresas en España para lograr interacción y conseguir clientes interesados en todo el mundo.

Al ser una herramienta que impulsa el progreso, marcas reconocidas de diferentes ámbitos han conseguido mayor interacción entre los usuarios, lo que impulsó el incremento de sus ventas y una percepción positiva de los clientes con respecto a estas. Entonces, la razón principal para optar por esta plataforma es que permite desarrollar una imagen actualizada, mostrar al potencial cliente que la empresa está al día con la tendencia y tener mayor alcance, lo que se traduce en ventas.

¿Cómo comenzar en TikTok? Desde el inicio, las empresas que se están adentrando tienen la constante duda de qué hacer, puesto que hay diferentes tipos de contenido y se debe aplicar uno que ayude a la expansión de la marca. Para estos casos, en Kofumedia son expertos en la creación de vídeos cortos, estudian previamente las necesidades de la empresa y, basándose en sus conocimientos de la aplicación y sobre todo su carácter creativo, logran crear un contenido audiovisual acorde y que llame al público objetivo.

Además de esto, la publicidad en TikTok no es fácil de realizar debido a que comprende diversos procedimientos que, si no se hacen de la manera adecuada, puede ser un desperdicio de recursos. Por esta razón, contar con un equipo creativo marca la diferencia en el momento de crear campañas publicitarias en la red social.

Finalmente, el aumento de usuarios en la plataforma está prácticamente garantizado si se trabaja de la mano con el equipo adecuado. Kofumedia se ha posicionado como una de las agencias de referencia para la gestión de esta red social y cuenta con una amplia gama de servicios, disponibles en su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.