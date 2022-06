Disfrutar del verano con los rones de Legendario Shop Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022

El verano es la temporada del año más esperada por la mayoría de las personas. En esta calurosa época, se suelen hacer planes con amigos o familiares para disfrutar del buen tiempo en la playa, en la piscina o en cualquier lugar al aire libre.

Para acompañar esas quedadas, no hay nada mejor que un buen cóctel refrescante. El ron dorado es una de las mejores opciones, ya que con él se pueden preparar una infinidad de deliciosos cócteles o tomarse solo con hielo.

El ron dorado destaca entre los mejores tipos de rones para disfrutar en verano Son varias las características que definen al ron dorado, una de las bebidas más solicitadas en la temporada estival. En primer lugar, cabe destacar que es de cuerpo medio. Además, una de sus peculiaridades es que se añeja en envases de madera de roble o de cerezo, razón por la cual su color es ambarino. El sabor de este ron se considera fuerte o, por lo menos, más acentuado que el del ron ligero.

Con el ron dorado, se pueden preparar deliciosas combinaciones como el Blue Hawaiian, la banana colada, el Cuban Ginger, el Julep, el Negroni Twist y el Butterfly. Aunque el ron dorado es idóneo para el verano, también lo es el ron blanco, con el que se pueden hacer cócteles como el mojito, la piña colada, el Mai Tai, el Daiquiri, el Between The Sheets, el Mary Pickford y el Hemingway Special, entre otras llamativas alternativas.

¿Dónde se pueden comprar rones de calidad? Legendario Shop es uno de los lugares de referencia para adquirir rones de calidad. Entre sus productos, destaca el Ron Legendario Dorado de color dorado intenso, potente, balsámico y equilibrado al paladar y de aroma ligero, con matices de madera y caña de azúcar. Este tipo de ron tiene un coste de 13,90 euros.

Legendario Shop también dispone del Ron Legendario Añejo 9 años, de aroma intenso y maduro, con un precio de 23,80 euros y es perfecto para tomar solo por su sabor fuerte y excepcional.

Asimismo, también se puede encontrar el Ron Legendario Carta Blanca o el Ron Legendario Añejo Blanco. También está a disposición de los paladares más exigentes el Ron Legendario Very Old Reserva Especial, Edición Limitada, que es amable de entrada, pero con carácter y un aroma afrutado con notas cítricas, pimienta en rama y frutos secos.

