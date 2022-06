​Los viajes de Miguelito Un libro para fomentar la lectura y la solidaridad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de junio de 2022, 08:32 h (CET) Fomentar la lectura en los niños es muy importante, y Los viajes de Miguelito espera contribuir a ello. Mejora el lenguaje, fortalece la concentración, alimenta la imaginación. La lectura ayuda a los niños a desarrollar su imaginación y a aprender sobre el mundo que les rodea; además, mejora su vocabulario, su riqueza lingüística, su memoria y su concentración, lo que contribuye a una mayor agilidad mental y al aumento de su cultura, beneficiándolos académicamente.





El libro está protagonizado por Miguelito, un niño de siete años, y su gato Rodolfo

Miguelito es un niño, que acompañado de su gato Rodolfo no concibe la vida sin los aparatos electrónicos, pero un día conoce los libros en papel, y empieza a descubrir los cuentos clásicos. Miguelito conoce otras formas de vida, de la mano de su abuelo Claudio y su abuela María.

Los viajes de Miguelito es un viaje al despertar de un niño a través de los libros y dos personajes entrañables que son sus abuelos; un homenaje a las personas mayores que tanto han hecho por nosotros. La abuela María es la encargada de cultivar en su nieto el amor por el arte, la naturaleza y los animales. Con el abuelo Claudio Miguelito viaja a África, y descubre a su tierna edad, la solidaridad, y la vida tan diferente que vive un niño por haber nacido en una parte u otra del planeta.

La autora, Sandra Ovies, quiere hacer una llamada de atención sobre el uso de los niños de las nuevas tecnologías y como viven pegados a los aparatos electrónicos, por eso en el libro está tan presente los cuentos clásicos en papel. Pero Miguelito no solo descubre los cuentos clásicos y el gusto por la lectura, también conoce otras formas de vida de la mano de su abuelo Claudio. Descubre a su tierna edad, la solidaridad, y la vida tan diferente que vive un niño por haber nacido en una parte u otra del planeta. La abuela María es la encargada de cultivar en su nieto el amor por el arte, la naturaleza y los animales. Con el abuelo Claudio Miguelito viaja a África.

Libro solidario



Los Viajes de Miguelito, es un libro solidario. La solidaridad es un valor que nos ayuda a ser conscientes de las necesidades de otros y nos genera el deseo de sumar en su satisfacción. Como todos los valores, se deben fomentar en el Colegio y en casa. Consciente de la importancia de fomentar la solidaridad desde la infancia, Los Viajes de Miguelito, dona el 25 % de las regalías del autor a la Fundación Aladina. La Fundación Aladina, trabaja para que ningún niño enfermo ni su familia pierda nunca la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuida de ellos desde el momento en el que llegan al hospital y los acompañan todos los días para que sepan que no están solos y sientan su apoyo incondicional. Y como Miguelito tiene un amigo inseparable, su gato Rodolfo, que siempre está a su lado para darle su amor incondicional; se dona el 25 % de las regalías del autor a la Asociación Portucat. La Asociación Portucat da atención veterinaria a gatos callejeros y buscar hogar para gatos en riesgo.

La solidaridad es un valor que se debe trabajar desde la etapa infantil. Así, a partir de los 2 años de edad, los niños ya han desarrollado una conciencia sobre la existencia de otros, y son capaces de afrontar tareas como ayudar y colaborar. Asimismo, establecer un entorno seguro en el que se puedan expresar sin temores y con total libertad resulta clave. También lo es la vigilancia de los formadores y de las familias para detectar las conductas intolerantes o egoístas, para reconducirlas y extraer un aprendizaje del proceso. Sin duda, la solidaridad es una muestra de altruismo que se aprende y se fortalece con los años de desarrollo, que convertirán a los más pequeños en personas capaces de establecer relaciones de confianza, en las que la reciprocidad, entendimiento, comprensión y afinidad son protagonistas.

Con la solidaridad los niños sabrán trabajar en equipo, compartir, respetar a los demás, ceder cuando sea necesario y, en resumen, convivir. Pero la solidaridad hay que enseñarla en la vida cotidiana para que acaben superando sentimientos individualistas y egoístas que suelen aparece en los primeros años. Los Viajes de Miguelito pretende ser un compañero de viaje en la etapa infantil, y también en la adulta, fomentando la solidaridad, la curiosidad, conocer otras formas de vida, el respeto por la naturaleza y los animales. Los Viajes de Miguelito, pretende sembrar en el niño unos valores en los niños para que lo desarrolle de adulto. Es importante que no olvidemos, y tengamos siempre presentes las sabias palabra de Audrey Hepburn: «Con el tiempo y la madurez, descubrirás que tiene dos manos: una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás». Es importante cultivar estos valores en los niños, así como el amor y el respeto por los animales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El monedero vacío Caen miles de truenos de forma bestial ​Los viajes de Miguelito Un libro para fomentar la lectura y la solidaridad ​Escritores poblanos donaron exitosamente libros a bibliotecas de Guatemala A la iniciativa se sumaron escritores de España, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela, así como de otros estados de México Poemas del poemario 'Noche Álgida', de Fabio Mendoza Obando Partió de este mundo terrenal, pero su legado inicia a ser parte de la historia de los hombres y mujeres que le dieron contenido a la historia universal "Somos los arquitectos de nuestro propio cerebro, y esto es fascinante" ​Entrevista a Catalina Hoffmann, especialista en estimulación cognitiva y autora de 'Neurofitness. Descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti'